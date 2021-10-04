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В Оше пройдут "Дни российского кино"

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- Айжан Мамбеталиева
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С 14 по 17 октября в Оше пройдут "Дни российского кино", организованные продюсерским центром "Элс Продакшн" при содействии представительства Россотрудничества в Кыргызстане.

Зрители увидят четыре новые полнометражные российские кинокартины: "Огонь" (реж. Алексей Нужный), "Назад в степь к сарматам" (реж. Александр Прокшин), "Серебряные коньки" (реж. Михаил Локшин) и "Подольские курсанты (реж. Вадим Шмелев). Кинопоказы пройдут в кинотеатре "Кинобокс Семетей".

Также в рамках дней кино в Ошском государственном университете (ОшГУ) состоится творческая встреча с заслуженной артисткой России, актрисой театра и кино Мариной Яковлевой.

"Дни российского кино в Кыргызстане" поддержаны специальным представителем президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким, министерством иностранных дел России, российским фондом мира, посольством России в Кыргызстане, Россотрудничеством, министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики, мэрией Оша, полномочным представительством президента нашей страны в Ошской области и общественным фондом "Ассоль".


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URL: https://www.vb.kg/407414
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