В Индии состоялся бизнес-форум Doing business in Kyrgyzstan

В городе Мумбай состоялся бизнес-форум Doing business in Kyrgyzstan, организованный посольством Кыргызстана совместно с всемирным торговым центром, всеиндийской ассоциацией промышленников и индийской палатой международного бизнеса.

В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный посол Кыргызстана в Индии Асеин Исаев, президент всемирного торгового центра в городе Мумбай Вижай Калантри, руководство всеиндийской ассоциации промышленников и Индийской палаты международного бизнеса, а также представители ряда ведущих компаний различных секторов экономики города Мумбай и штата Махараштра (общее количество участников составило более 60 человек).

Посол Асеин Исаев в своем выступлении подробно остановился на возможностях ведения предпринимательской деятельности для иностранных бизнесменов и особо подчеркнул меры руководства страны по созданию благоприятных условий работы. Кроме этого, были представлены презентации по инвестиционным и туристическим возможностям Кыргызстана.

Участники бизнес-форума выказали большой интерес по развитию торгово-экономического сотрудничества с Кыргызстаном. В этой связи, была организована отдельная сессия для вопросов и ответов, а также проведен ряд встреч с представителями бизнес-сообщества города Мумбай.

В ходе мероприятия сторонами отмечено, что между Индией и нашей страной существуют огромные нераскрытые перспективы и подобные двусторонние мероприятия играют весьма важную роль укреплении и усилении взаимовыгодного сотрудничества. Стороны высказались, что аналогичные коммерческие консультации должны проходить на регулярной основе.

Представителями бизнес-среды подчеркнуто, что город Мумбай является главным финансовым и промышленным городом Индии и крупным узлом международных путей сообщения, а также самым большим морским портом на западе Индии. В этой связи, темп жизни весьма высокий и все решения, в том числе по установлению и укреплению двустороннего сотрудничества и торговли, принимаются весьма оперативно.

Председатель всемирного торгового центра города Мумбай Вижай Калантри отметил, что основная цель мероприятия – это укрепление кыргызско-индийского двустороннего сотрудничества в различных сферах. Он отметил необходимость использовать все возможности по увеличению товарооборота между Кыргызстаном и Индией.

Президент Индийской ассоциации международного бизнеса Манмохан Сингх подчеркнул, что возможности сотрудничества с Кыргызстаном вызвали широкий интерес среди бизнес-кругов. В этой связи достигнута договоренность о проведении ряда точечных кыргызско-индийских двусторонних мероприятий по отдельным секторам экономики, представляющим взаимный интерес.

По итогам мероприятия и проведенных переговоров достигнута договоренность об организации визита бизнес-делегации из Индии в Кыргызстан в ноябре этого года, для налаживания сотрудничества в таких сферах, как текстильная промышленность, добыча полезных ископаемых, использование альтернативных видов энергии, экспорта/импорта драгоценных камней и золота.