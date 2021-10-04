Погода
$ 84.65 - 84.90
€ 97.70 - 99.00

В Индии состоялся бизнес-форум Doing business in Kyrgyzstan

227  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В городе Мумбай состоялся бизнес-форум Doing business in Kyrgyzstan, организованный посольством Кыргызстана совместно с всемирным торговым центром, всеиндийской ассоциацией промышленников и индийской палатой международного бизнеса.

В мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный посол Кыргызстана в Индии Асеин Исаев, президент всемирного торгового центра в городе Мумбай Вижай Калантри, руководство всеиндийской ассоциации промышленников и Индийской палаты международного бизнеса, а также представители ряда ведущих компаний различных секторов экономики города Мумбай и штата Махараштра (общее количество участников составило более 60 человек).

Посол Асеин Исаев в своем выступлении подробно остановился на возможностях ведения предпринимательской деятельности для иностранных бизнесменов и особо подчеркнул меры руководства страны по созданию благоприятных условий работы. Кроме этого, были представлены презентации по инвестиционным и туристическим возможностям Кыргызстана.

Участники бизнес-форума выказали большой интерес по развитию торгово-экономического сотрудничества с Кыргызстаном. В этой связи, была организована отдельная сессия для вопросов и ответов, а также проведен ряд встреч с представителями бизнес-сообщества города Мумбай.

В ходе мероприятия сторонами отмечено, что между Индией и нашей страной существуют огромные нераскрытые перспективы и подобные двусторонние мероприятия играют весьма важную роль укреплении и усилении взаимовыгодного сотрудничества. Стороны высказались, что аналогичные коммерческие консультации должны проходить на регулярной основе.

Представителями бизнес-среды подчеркнуто, что город Мумбай является главным финансовым и промышленным городом Индии и крупным узлом международных путей сообщения, а также самым большим морским портом на западе Индии. В этой связи, темп жизни весьма высокий и все решения, в том числе по установлению и укреплению двустороннего сотрудничества и торговли, принимаются весьма оперативно.

Председатель всемирного торгового центра города Мумбай Вижай Калантри отметил, что основная цель мероприятия – это укрепление кыргызско-индийского двустороннего сотрудничества в различных сферах. Он отметил необходимость использовать все возможности по увеличению товарооборота между Кыргызстаном и Индией.

Президент Индийской ассоциации международного бизнеса Манмохан Сингх подчеркнул, что возможности сотрудничества с Кыргызстаном вызвали широкий интерес среди бизнес-кругов. В этой связи достигнута договоренность о проведении ряда точечных кыргызско-индийских двусторонних мероприятий по отдельным секторам экономики, представляющим взаимный интерес.

По итогам мероприятия и проведенных переговоров достигнута договоренность об организации визита бизнес-делегации из Индии в Кыргызстан в ноябре этого года, для налаживания сотрудничества в таких сферах, как текстильная промышленность, добыча полезных ископаемых, использование альтернативных видов энергии, экспорта/импорта драгоценных камней и золота.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407416
Теги:
бизнес, Индия, форум, сотрудничество, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  