Представитель КР в ООН выступила за поддержку прав и свобод человека

Постоянный представитель КР при ООН в Нью-Йорке Миргуль Молдоисаева выступила в ходе открытия общих дебатов третьего комитета Генеральной ассамблеи ООН.

В своем выступлении Миргуль Молдоисаева подтвердила, что Кыргызстан поддерживает необходимость всеобщего признания и соблюдения прав и свобод человека, закрепленных в уставе ООН, Всеобщей Декларации прав человека и других международных документах.

Было особо отмечено, что в целях участия на глобальном уровне в процессе отстаивания международных норм и стандартов в области защиты прав человека, кандидатура Кыргызстана была выдвинута в Совет ООН по правам человека на 2023-2025 годы. В данном контексте, выразила надежду на поддержку кандидатуры КР в этот орган со стороны государств - членов ООН.

Подчеркнула, что Кыргызстан уделяет особое внимание противодействию таким негативным явлениям как расовая, этническая и религиозная дискриминация. Отмечена важность укрепления международного сотрудничества в обеспечении гендерного равенства, поощрения и защиты прав детей и инвалидов, а также повышения межправительственного взаимодействия по вопросам миграции и защите прав трудящихся мигрантов и членов их семей.

Касаясь ситуации в Афганистане, информировала о том, что КР приняла решение принять 500 афганских студентов для обучения в университетах страны.

Было отмечено, что Кыргызстан поддерживает усилия генерального секретаря, Всемирной организации здравоохранения и других учреждений ООН, направленные на борьбу с пандемией и преодоления ее социально – экономических последствий, в том числе по созданию Глобального плана по вакцинации и деятельность механизма COVAX.

В этой связи, призывала государства-члены расширить координацию мер в области общественного здравоохранения и государственных финансов во всех уровнях для того чтобы противодействовать пандемии COVID-19.