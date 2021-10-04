Президент Кыргызстана: год на свободе

Прошел ровно год с момента освобождения Садыра Жапарова из тюрьмы. Какую работу за это время проделал глава государства и какие обещания успел исполнить?
Одним из ключевых направлений деятельности главы государства за этот период стало возвращение Кумтора под управление Кыргызстана. Для этого была создана депутатская комиссия, установившая, что компания Centerra вела разработку рудника с нарушением всех мыслимых и немыслимых экологических норм. Был рассчитан размер нанесенного ущерба и введено внешнее управление.
Параллельно Государственный комитет национальной безопасности ведет расследование уголовных дел по коррупции, связанной с подписанием невыгодных для республики соглашений с канадцами. Фигурантами по ним проходят бывшие президенты, премьер-министры, депутаты и профильные министры. Все, кто когда-либо имел хоть какое-то отношение к Кумтору.
Садыр Жапаров начал свою борьбу с несправедливостью, учиненной Centerra в сговоре с высокими чиновниками КР, будучи депутатом ЖК V созыва.
В 2012 году он возглавил комиссию по "Кумтору". Ее члены должны были за три месяца изучить ситуацию с разработкой рудника и в середине мая представить результаты своей работы.
На тот момент Садыр Жапаров открыто говорил о том, что "руководство компании и некоторые члены правительства продались канадским бизнесменам и пляшут под их дудку". Жапаров обвинял в продажности также специалистов Национальной академии наук, дававших экспертное заключение по экологической безопасности по "Кумтору".
20 июня 2012 года ЖК приступил к рассмотрению отчета о проделанной работе временной депутатской комиссии по проверке и изучению соблюдения ЗАО "Кумтор оперейтинг компани" норм и требований по рациональному использованию природных ресурсов, охране окружающей среды, безопасности производственных процессов и социальной защите населения в районе воздействия деятельности золотодобывающего рудника. Отчет о деятельности компании был написан на 800 страницах!
В ответ Алмазбек Атамбаев создал еще одну, но уже государственную комиссию, которая вынесла другое заключение в угоду руководству канадской компании, а парламент месте со спикером Асылбеком Жээнбековым поддержал именно этот вариант заключения.
Даже после этого Садыр Жапаров не оставил попыток остановить экоцид при разработке Кумтора – не мог смириться с несправедливостью, что и стало причиной его политических гонений на долгие годы.
Сегодня президент, очевидно, по-прежнему, надеется исправить ситуацию и как-то минимизировать гибельные для природы Кыргызстана последствия работы канадских инвесторов. В связи с этим на руднике и было введено внешнее управление, ради победы в арбитраже с Centerra кыргызский президент позволил Аскару Акаеву побывать на родине, именно поэтому, недавно, выступая с видеопосланием в ООН, глава государства вновь говорил о недобросовестных инвесторах.
Несгибаемая позиция по "Кумтору" стала для Садыра Жапарова причиной многих испытаний: он вынужден был покинуть страну и несколько лет жить за границей. Когда в 2017 году он вернулся власти отдали приказ на его арест. Он был задержан сотрудниками Госкомитета национальной безопасности КР на контрольно-пропускном пункте "Акжол-автодорожный" и доставлен в СИЗО учреждения .
Не согласные с задержанием Жапарова его сторонники устроил акцию протеста из-за такого беспредела. Всего собралось около 500 человек – их силой разгоняла милиция. Сопротивлявшиеся были задержаны и доставлены в Первомайское РОВД. Всего их 68 человек, включая сына Садыра Жапарова.
В 2018 году политика осудили на 11,5 лет лишения свободы. Жапаров отбывал свое наказание в колонии без малейшей надежды на пересмотр приговора, поскольку ни Атамбаев, ни Жээнбеков не собирались освобождать политического узника.
За три года тюрьмы Жапаров действительно пережил большие потрясения: сначала его нашли истекающим кровью в камере, затем он потерял обоих родителей и старшего сына.
Через все эти испытания президент прошел благодаря собственной воле, целеустремленности и вере в справедливость. А также благодаря бессменной поддержке жены Айгуль, которая даже в самые трудные моменты, боролась за мужа и за своих детей.
Так что, для Садыра Жапарова кумторский вопрос принципиален. Идею возвратить рудник под контроль Кыргызстана он озвучивал в самом начале своего политического пути. Из-за Кумтора он подвергался политическим гонениям и несправедливому уголовному преследованию. Кумтор и пересмотр взаимоотношений с канадцами стали одним из основных аспектов его предвыборной программы на президентских выборах 2020 года. В каком-то смысле, именно Кумтор привел Жапарова к власти.
Дружба, проверенная временем
О феномене Садыра Жапарова, чья стремительная политическая карьера удивила многих, много писали в разных СМИ. Журналисты и аналитики искали различные объяснения успеху действующего президента Кыргызстана. Писали о том, что он руководил протестами из колонии в Молдовановке, где отбывал срок.
О том, что звание "национального лидера" он заработал еще до своего президентства, благодаря активной работе с мигрантами в России.
Кроме того, в качестве фактора, сопутствующего успеху Жапарова, нередко упоминается дружба его многолетняя дружба с Камчыбеком Ташиевым.
В действительности, Камчыбек Ташиев и Садыр Жапаров являются давними соратниками. Они прошли вместе в ЖК в 2010 году под флагами партии "Ата-Журт". В 2012 году их задержали во время митинга за национализацию "Кумтора". Они являются сооснователями партии "Мекенчил", баллотировавшейся осенью прошлого года в парламент.
Пока Садыр Жапаров сидел в тюрьме, Камчыбек Ташиев неоднократно обращался к властям с просьбой о помиловании друга.
Дружба Жапарова и Ташиева уникальна. Ни один из отечественных политиков ни разу не демонстрировал подобной преданности дружеской связи. Более того, взаимоотношения Алмазбека Атамбаева и Сооронбая Жээнбекова, очевидно, останутся в истории КР примером классического предательства.
Прочные дружеские узы между соратниками Жапаровым и Ташиевым сейчас проходят проверку властью. И на первый взгляд, довольно успешно.
С той поры как Садыр Жапаров стал президентом, через СМИ и социальные сети несколько раз вбрасывалась информация о том, что якобы глава государства и глава ГКНБ поссорились.
Жапарову и Ташиеву приходилось опровергать подобные слухи. Однако ясно одно, что очень многим в Кыргызстане хотелось бы увидеть их разрыв, поскольку все понимают, что это ослабит обоих политиков, которые за долгие годы дружбы сумели стать взаимной опорой.
Неудивительно, что за тему конфликта с удовольствием хватались все противники Жапарова и Ташиева. Им очень хотелось, чтобы мнимая ссора в какой-то степени дискредитировала нынешнее руководство страны. С другой стороны это была явная попытка внести раскол. Которая, к счастью, не удалась.
За год со дня своего освобождения Садыр Жапаров успел сделать немало. Он сумел навести порядок на фоне политического хаоса, вызванного событиями 5 октября, когда действующий на тот момент президент исчез со всех радаров, а депутаты попрятались. Он собрал парламент и восстановил управляемость страны.
После начал действовать по плану, который озвучил в интервью "Вечерке" в первые дни после выхода из тюрьмы: провел конституционную реформу, референдум, на котором кыргызстанцы сами выбрали, какая им форма правления нужна в будущем, первые за долгие годы честные выборы.
С пандемией республика справляется даже без локдауна, идет активная вакцинация. Государственные органы работают над программами поддержки малого и среднего бизнеса. Также благодаря Садыру Жапарову Кумтор находится в процессе возвращения под полное и безоговорочное управление Кыргызстаном, а в стране продолжаются государственные реформы.
При этом президент предпринимает значительные усилия для того, чтобы кардинальным образом перестроить политическую систему КР и обновить элиту. В конце ноября в республике пройдут парламентские выборы, участие в которых планирует принять рекордное количество партий – почти 70, а также множество кандидатов - одномандатников.
При этом никто из них может похвастаться прямой или косвенной поддержкой президента. Это значит, что в будущей гонке кандидаты в депутаты смогут рассчитывать только на себя, на свои программы и идеологию. И, в результате, кыргызстанцы сами будут определять, кто войдет в новый парламент – олигархи или представители нового истеблишмента. Иначе говоря, Садыр Жапаров, как он сам написал в своей публикации в Facebook, дал народу возможность провести люстрацию парламента.
"Таким образом, народ своим голосованием подвергнет парламент люстрации. И я скажу тем, кто шумит, что старые возвращаются, - если вы не проголосуете за нежелательного кандидата, то он не придет. Сейчас нет такого понятия, что "попаду в десятку - стану депутатом". Это время осталось позади. Не важно, на каком вы месте в списке. Если вы занимаете 54-е место в списке и набираете наибольшее количество голосов, то станете первым", - резюмировал глава государства.