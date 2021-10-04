Фильм из Кыргызстана стал лауреатом кинофестиваля в Минске

В Минске определились победители VI Фестиваля документального кино стран СНГ "Евразия.DOC". Диплом лауреата завоевала на нем лента "Дом" кыргызского режиссера Алтынкыз Шаршенкуловой.

Этот фестиваль по традиции проходил в российском Смоленске и белорусском Минске. Всего в адрес оргкомитета поступило 196 заявок из 21 страны. В короткую программу показов форума вошли 30 документальных фильмов. Свои работы представили авторы из Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, России, Сербии, Узбекистана и Украины.

Последние четыре года кинофорум проходит при финансовой поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств СНГ.

Основными целями фестиваля названы поддержка талантливых документалистов стран Содружества, поиск молодых, ярких авторов, создающих телевизионную и кинопублицистику, развитие творческих контактов, обсуждение острых этических, профессиональных и исторических вопросов и проблем.

Отдельным направлением форума является специальный конкурс начинающих кинематографистов – "Евразия.DOC 4 минуты". Он дает молодым авторам шанс утвердиться в выбранной профессии и раскрыть свои таланты на больших и малых экранах кинотеатров в странах СНГ.

Главными темами фестиваля в этом году стали юбилейные даты: 80-летие со дня начала Великой Отечественной войны, 75 лет со дня завершения Нюрнбергского процесса, 30-летие Беловежских соглашений, 60 лет первого полета человека в космос, а также темы пандемии, новой реальности, малой родины и героев нашего времени.

Алтынкыз Шаршенкулова, которая выступила сценаристом, режиссером и оператором фильма "Дом", - выпускница Кыргызско-Турецкого университета Манас (факультет коммуникации, ТВ-радио и кино). Эта работа получила специальный приз жюри на проходившем нынешней осенью в Бишкеке X Международном кинофестивале короткометражных фильмов стран СНГ, Балтии и Грузии. Герой фильма - 72-летний старик, живущий один на берегу озера. Он потерял жену два с половиной года назад и с тех пор каждый день относит камни разной величины на её могилу…