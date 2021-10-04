Погода
$ 84.65 - 84.90
€ 97.70 - 99.00

В Кыргызстане снят мораторий на проверку субъектов предпринимательства

235  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане снят мораторий на проверку субъектов предпринимательства. Об этом VB.KG сообщил директор Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Минсельхозе КР Алмаз Шаршенбеков.

По его словам, постановлением кабинета министров было принято решение о снятии ограничений моратория на проверку субъектов предпринимательства – с 2018 года действовал временный запрет.

"Данное решение было принято в целях недопущения реализации подозрительных пищевых продуктов, из-за которых есть риск получить инфекционные заболевания и пищевые отравления. Как показал анализ, при реализации обнаружены факты некачественного приготовления и неправильного хранения животной продукции, несоблюдение личной гигиены вплоть до сотрудников общественного питания", - сказал директор.

Алмаз Шаршенбеков настоятельно рекомендовал при покупке животной продукции, например, на рынке, уточнить у продавца, какое это мясо, откуда оно привезено, а также проверено ли оно лабораторией. Со слов директора, у каждого предпринимателя должен быть в наличии соответствующий документ.

Что касается внезапных проверок, со слов Шаршенбекова, сотрудники инспекции обязаны уведомить предпринимателя заранее, однако, в случае фото или видео-фактов, инспекторы имеют право реагировать немедленно.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407427
Теги:
мораторий, безопасность, предприниматель, продукты
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  