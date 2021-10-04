В Кыргызстане снят мораторий на проверку субъектов предпринимательства. Об этом VB.KG сообщил директор Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Минсельхозе КР Алмаз Шаршенбеков.

По его словам, постановлением кабинета министров было принято решение о снятии ограничений моратория на проверку субъектов предпринимательства – с 2018 года действовал временный запрет.

"Данное решение было принято в целях недопущения реализации подозрительных пищевых продуктов, из-за которых есть риск получить инфекционные заболевания и пищевые отравления. Как показал анализ, при реализации обнаружены факты некачественного приготовления и неправильного хранения животной продукции, несоблюдение личной гигиены вплоть до сотрудников общественного питания", - сказал директор.

Алмаз Шаршенбеков настоятельно рекомендовал при покупке животной продукции, например, на рынке, уточнить у продавца, какое это мясо, откуда оно привезено, а также проверено ли оно лабораторией. Со слов директора, у каждого предпринимателя должен быть в наличии соответствующий документ.

Что касается внезапных проверок, со слов Шаршенбекова, сотрудники инспекции обязаны уведомить предпринимателя заранее, однако, в случае фото или видео-фактов, инспекторы имеют право реагировать немедленно.