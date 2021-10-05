В католической церкви Франции служили тысячи педофилов

Жертвами католических священников-педофилов во Франции стали более 10 тысяч детей. За семьдесят лет преступления совершали тысячи служителей. Об этом узнала независимая комиссия по расследованию случаев сексуального насилия в церкви.

Глава комиссии Жан-Марк Сове рассказал французскому издания Le Monde, что из 115 тысяч бывших и нынешних католических священников Франции от 2900 до 3200 человек были причастны к сексуальному насилию разного рода (домогательствам, растлению малолетних, хранению детской порнографии и покрывательству сексуальных преступлений).

Прокуроре Франции переданы свидетельства 22 случаев насилия, по которым еще можно возбудить уголовные дела – священники, причастные к этим преступлениям, до сих пор живы.

Комиссия начала работу в 2018 году на волне скандалов в церквях других стран. В ее состав вошли врачи, социологи, историки и теологи. Они изучили церковные, судебные и полицеские архивы, а также опросили более 6500 жертв и свидетелей преступлений. Подготовленный отчет занял 2500 страниц. Он будет опубликован 5 октября.

В этом году папа Франциск изменил церковное законодательство и ужесточил ответственность священнослужителей за сексуальные домогательства. Теперь это считается нарушением канонического закона.