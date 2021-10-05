Историк назвал Россию родиной политического терроризма

Автор книги "Терроризм в Российской империи. Краткий курс" рассказал о влиянии российского революционного движения второй половины XIX века. По мнению доктора исторических наук, профессора Факультета гуманитарных наук, директора Института советской и постсоветской истории НИИ ВШЭ Олега Будницкого, Россия стала родиной политического терроризма в современном понимании. Об этом историк рассказал в интервью "Ленте.ру".

Будницкий отметил, что историки до сих пор спорят об истоках терроризма. Он подчеркнул, что распространение террористических идей среди русских революционеров во второй половине XIX века сделало их примером для экстремистов в других странах. "В этом смысле Россию можно считать родиной терроризма в современном понимании", - сказал историк.

Автор книги привел в качестве примера убийство Александра II 1 марта 1881 года. Под карету царя бросили бомбу днем, на людной улице. "Это был классический террористический акт, который его участники и организаторы пытались использовать для изменения существующего в России политического строя. Если убийцы Павла I хотели избавиться именно от этого царя, то народовольцы хотели уничтожить царизм", - пояснил Будницкий.

Историк добавил, что явление революционного терроризма стало порождением изменений в обществе, которые произошли в конце XIX века и начале XX века. Также возникновению таких идей поспособствовал технический прогресс.

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