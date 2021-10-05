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Цирк Кыргызстана готовится к 100-летнему юбилею артиста Юрия Никулина

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- Нина Ничипорова
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Кыргызский государственный цирк начал подготовку к столетнему юбилею известного артиста цирка и кино Юрия Никулина, который планируется отметить в декабре этого года.

"В этом году исполнилось бы 100 лет Юрию Никулину - мэтру советской клоунады, чье появление на экране вот уже которое десятилетие вызывает теплую и искреннюю улыбку, человеку, который очень многое сделал для циркового искусства, для многих артистов цирка в разных республиках, - сказал VB. KG Кадырбек Таджиев, художественный руководитель Кыргызского цирка, известный артист клоунады нашей страны. – Мы ценим то, что он сделал в свое время".

По словам Кадырбека Мукашевича, он работал вместе на одном манеже со знаменитым Юрием Никулиным, учился у него в цирке на Цветном бульваре.

"Знаю, что российские коллеги тоже готовятся к празднованию и, возможно, если не будет ограничений из-за пандемии, мы отметим юбилей вместе с большим размахом. Но пока не ясно, насколько это возможно. Однако в Кыргызстане юбилейное цирковое шоу обязательно состоится", - добавил народный артист.


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URL: https://www.vb.kg/407432
Теги:
кино, цирк, юбилей, Кыргызстан
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