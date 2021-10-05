В Будапеште состоялось первое заседание кыргызско-венгерского стратегического совета. Об этом сообщает департамент информации министерства иностранных дел.

С кыргызской стороны делегацию возглавил министр иностранных дел Руслан Казакбаев. С венгерской стороны – министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

В ходе заседания Руслан Казакбаев выразил благодарность венгерской стороне и министру внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петеру Сийярто за поддержку и оказанную помощь в вопросе открытия посольства нашей страны в Венгрии. Указом президента от 8 сентября 2021 года учреждено посольство Кыргызстана Венгрии. Руслан Казакбаев также информировал о планируемом открытии первого избирательного участка в посольстве Кыргызстана в Венгрии в связи с предстоящим проведением парламентских выборов в Кыргызстане 28 ноября этого года.

Министр иностранных дел передал послания от имени президента Кыргызстана в адрес президента Венгрии и премьер-министра Венгрии с приглашением посетить с визитом Кыргызстан и принять участие в первом экономическом форуме ЕС-ЦА, который состоится в Бишкеке 5 ноября. В свою очередь, министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии подтвердил свое участие в форуме.

В ходе заседания стратегического совета министрами иностранных дел двух стран было официально объявлено о запуске работы Венгерско-Кыргызского фонда развития со штаб-квартирой в Бишкеке и постепенным пополнением уставного капитала фонда до 50 миллионов долларов. В рамках Фонда развития будут реализованы приоритетные для Кыргызстана инвестиционные проекты в сфере сельского хозяйства, туризма и других сфер экономики.

В ходе встречи особое внимание было уделено вопросу открытия в ближайшее время прямого авиасообщения Будапешт-Бишкек, что очень важно для Кыргызстана с точки зрения дальнейшего развития инвестиционного и туристического потенциала страны.

Стороны обсудили работу кыргызско-венгерской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, очередное заседание которой запланировано на 2-3 ноября в Будапеште, а также в рамках делового совета между Кыргызстаном и Венгрией, очередное заседание которого состоялось 24 сентября в Будапеште.

Стороны отметили, что в следующем году состоится 30-летие установления дипломатических отношений между двумя странами и в этой связи договорились о проведении ряда мероприятий, посвященных этой дате. В частности, министр иностранных дел Казакбаев предложил проведение следующего заседания стратегического совета в Кыргызстане в 2022 году, организацию взаимных визитов на высшем и высоком уровнях, проведение дней культуры Кыргызстана в Венгрии и дней культуры Венгрии в Кыргызстане.

Министры иностранных дел также договорились об увеличении квот для обучения кыргызских студентов в вузах Венгрии до 200 мест ежегодно. Руслан Казакбаев выразил готовность принять с визитом в Кыргызстане госсекретаря МИД Венгрии по вопросам Stipendium Hungaricum и Венгерской дипломатической академии Орсоля Паксай-Томасиш в октябре этого года и провести в Кыргызстане Форум ассоциации ректоров вузов Кыргызстана и Венгерской конференции ректоров.

Министрами иностранных дел также были достигнуты договоренности о том, что посольством Венгрии в нашей стране с октября этого года будут оформляться шенгенские визы гражданам Кыргызстана в Венгрию и ряд других стран-членов Европейского Союза, что значительно облегчит процесс получения визы для граждан КР.

В ходе встречи стороны также обсудили ситуацию в Афганистане. Руслан Казакбаев отметил, что Афганистан – исторический сосед Кыргызстана и дружественная страна. Кыргызстан будет вести скоординированную политику в отношении ситуации в Афганистане совместно с региональными партнерами в Центральной Азии, с Россией, а также в рамках обязательств в региональных организациях ОДКБ и ШОС.

Кроме того, он проинформировал Сийярто об инициативе Кыргызстана предоставить 500 виз афганской молодежи, женщинам для обучения в вузах нашей страны.

По итогам встречи были подписаны документы:

1. Соглашение между кабинетом министров нашей страны и правительством Венгрии по программе Stipendium Hungaricum (обмен нотами).

2. Меморандум между министерством иностранных дел Кыргызстана и министерством внешнеэкономических связей Венгрии об учреждении Кыргызско-Венгерского стратегического совета.

3. Меморандум о взаимопонимании между министерством образования и науки КР и министерством внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии о сотрудничестве по программе Stipendium Hungaricum на 2022-2024 гг.

4. Меморандум о взаимопонимании между дипломатической академией министерства иностранных дел Кыргызстана и университетом Корвинуса.

5. Договор о предоставлении в пользование кыргызской стороне помещения для размещения посольства Кыргызстана в Венгрии.