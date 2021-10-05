Президент выступил с обращением по случаю годовщины событий октября 2020-го

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 5 октября, обратился к кыргызстанцам по случаю годовщины октябрьских событий 2020 года.

Приводим полный текст обращения главы государства:

"Уважаемые соотечественники!

Прошел ровно год после событий 5-6 октября 2020 года. Об их причинах высказываются разные точки зрения.

Как известно, выборы прошлого года в ЖК КР сопровождались серьезными нарушениями, а несправедливость этого процесса привела к росту недовольства избирателей, и как следствие – к требованию аннулировать результаты голосования, которое, однако, не было своевременно выполнено. Возмущенные этим широкие слои населения были вынуждены свергнуть действующую власть.

Не ошибусь, если скажу, что такая ситуация была вызвана изменениями в редакции Конституции КР 2010 года в виде перехода к парламентско-президентской форме правления, что не отвечало интересам государства. Конституция 2010 года ввела пропорциональную избирательную систему и, к сожалению, выборы стали проходить по закрытым спискам. Эта система создала благоприятную среду для политической коррупции: лидеры политических партий без зазрения совести продавали места в списках, вследствие чего процесс подкупа голосов только усилился.

Эта коррупционная "политика" распространилась далее: парламент, который имел право формировать правительство страны, занялся распределением министерских портфелей, тем самым лишив всю исполнительную ветвь власти возможности действовать независимо. Подотчетности перед народом фактически не было.

ЖК и правительство обвиняли друг друга, а президент при этом делал вид, что ничего не происходит. Ни одна ветвь власти и все они вместе между тем не хотели брать ответственность на себя, и расплатой за это стала угроза их общей легитимности.

При этом был грубо нарушен основной принцип первой статьи Конституции: "Народ Кыргызской Республики – носитель суверенитета и единственный источник государственной власти". Таким образом, взаимодействие между людьми и властными институтами снизилось, а недовольство усиливалось. Политические партии не пытались решать проблемы тех или иных слоев общества, а преследовали интересы только нескольких своих руководителей. Такая несправедливая система рано или поздно должна была рухнуть. Конечной и главной целью народа было сверж ение безответственной власти, созданной на основе действовавшей тогда Конституции.

Кроме того, рост коррупции в условиях пандемии вызвал возмущение населения, и власть окончательно утратила доверие к себе.

В те дни наши враги предвкушали, а наши друзья опасались, что вспыхнет междоусобица, и государство рухнет.

Однако наш мудрый народ показал, что стоит выше подобных политических спекуляций и провокаций.

К сожалению, октябрьские события не обошлись без жертв. Протестующие были готовы пожертвовать своей жизнью, чтобы выступить против несправедливой политики. Пользуясь случаем, хочу еще раз выразить соболезнования семье нашего погибшего соотечественника Умутбека и пострадавшим в тех событиях!

Тогда было непросто выйти достойно из сложившейся ситуации и удовлетворить социально-экономические потребности людей.

Для поддержания мира и стабильности в нашей стране пришлось принять срочные меры.

Нам удалось в рамках закона стабилизировать обстановку и сохранить в стране мир и спокойствие.

По требованию народа, прежняя власть ушла в отставку, и в соответствии с Конституцией было сформировано новое Правительство.

Несомненно, это один из поворотных моментов в новейшей истории Кыргызстана, и наша победа стала выигрышем для всего нашего народа.

Подлинно народная власть в короткие сроки восстановила политическую и социальную стабильность в стране.

Нелепые домыслы о том, что новое правительство КР не будет признано международным сообществом, были опровергнуты. Все международные обязательства, предыдущие двусторонние и многосторонние договоренности полностью выполняются.

Дорогие соотечественники!

Самое главное: кыргызский народ еще раз доказал, что, несмотря на различные политические события и происки провокационных сил, он превыше всего ставит свое единство и стабильность в государстве.

Но впереди нас ожидали еще более серьезные и ответственные задачи.

Были проведены обещанные народу конституционные реформы, полностью отвечающие его нуждам и чаяниям.

По итогам многочисленных обсуждений с участием широкой общественности и экспертов в каждой области была разработана новая Конституция, одобренная всенародным голосованием 11 апреля, а 5 мая 2021 года Основной закон в новой редакции был принят.

После памятных октябрьских событий наша страна оказалась в сложной политической и социально-экономической ситуации. Как человек, пришедший к власти при народной поддержке, я взял на себя большую ответственность. Таким образом, я поставил своей главной целью служить народу страны, опираясь на него и веря в него. Потому что предыдущие революции в независимом Кыргызстане стали большим уроком для всех нас, показав, что только народно-демократическая власть позволит нам остаться нацией и укрепит нашу независимость. Стало ясно, что только ве рховенство закона, ответственность, открытость и, самое главное, справедливость могут восстановить всенародное доверие и гарантировать единство и развитие Кыргызстана.

Дорогие кыргызстанцы!

У нашей Родины есть все возможности стать процветающим государством. Соответственно, кыргызстанцы имеют полное право на достойную жизнь. Мы не отклонимся от нашего пути, направленного на повышение уровня жизни миллионов людей и построение справедливого общества! Пусть небо над нашей страной всегда будет чистым, наш многонациональный народ – единым, а любимая страна процветает!".