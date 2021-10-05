Какие уроки должны вынести власти из октябрьских событий

За 30 лет независимости Кыргызстан претерпел три революции. Детонатором каждой из них стали нечестные выборы. Безусловно, каждое свержение власти имело свои предпосылки. В 2005 году – тяжелое экономическое положение народа, безработица, семейное правление. В 2010 – все тот же низкий уровень жизни населения, беззаконие, узурпация власти. К событиям октября 2020 года подтолкнула выборочная, и при том безрезультатная борьба с коррупцией. Большую роль также сыграла пандемия коронавируса, которая обнажила по-прежнему нерешенные проблемы в медицине, образовании, экономике страны. Но фоне массового обнищания народа, ненасытность действующих депутатов с их дежурными предвыборными обещаниями и тратой миллионов на агитацию, казались пиром во время чумы. Закономерным результатом несправедливых выборов 4 октября, прошедших с массовыми подкупами избирателей и применением админресурса, стали народные протесты с требованием отставки президента и люстрации всей власти.

Почему это важно помнить сегодня? В Кыргызстане 28 ноября состоятся повторные выборы депутатов Жогорку Кенеша. Градус накала в обществе хоть и спал, но недовольство граждан никуда не делось. Также, как и желание засидевшихся во власти чиновников остаться при ресурсах, что значит пройти в парламент любой ценой. Возможно, используя протестное настроение народа в своих меркантильных целях. Здесь задача властей избежать рисков, организовав максимально честные и справедливые выборы по равным и понятным правилам для всех, включая избирателей.

Подробнее о сегодняшних рисках и уроках октябрьских событий высказались авторитетные политики и политологи. Они, к слову, сошлись во мнении, что разнузданные нарушения на выборах 4 октября, когда две партии путем подкупа и административного ресурса, получили 91 мандат, стали поводом для народного бунта. А бездействие властей, их халатное отношение к потребовавшему справедливости народу – поводом для смены власти.

Экс-судья Конституционной палаты КР, лидер партии "Реформа" Клара Сооронкулова

"Нельзя сказать, что то, что произошло 5-6 октября - это было всенародное негодование, но в целом, да, это было социальное негодование, определенных социальных групп. В первую очередь, молодежи, недовольной существующей системой управления государства, избирательными процессами, грязными избирательными технологиями и тем, что практически всю государственную власть монополизировала олигархия. Недовольство выразилось в таком протесте.

Власть, во-первых, обязана обеспечить прозрачные, справедливые выборы, чтобы на волеизъявления граждан никто не мог оказывать никакого воздействия, ни психологического, ни материального. Это главный урок, который власть должна извлечь.

Потом, в силу того, что социальная напряженность растет с ростом бедности, думаю, власть должна эти риски четко осознавать и осмысливать. Потому что очередные волнения могут вылиться в массовые, глобальные протесты бедных против богатых, а это может привести к очень плачевным последствиям, фактически к потере государственности, независимости".

Экс-депутат ЖК Исхак Масалиев

"Был еще один повод – это неспособность бывшего президента управлять государством.

Если нынешняя власть в лице президента Садыра Жапарова не желает повторения этих событий, он должен прекратить всяческие попытки продвигать во власть лояльные ему политические партии. Они уже возникают (партии – ред.) и везде ссылаются на него, говоря, что это его партии и будут его поддерживать. Если президент повторит ошибки предшественников, то он получит то же самое".

Политолог, сопредседатель Клуба региональных экспертов КР "Пикир" Игорь Шестаков

"Еще один момент, который был в группе политических рисков – не менее 70 процентов действующих депутатов засобиралась в новый на тот момент Жогорку Кенеш. Естественно, это был мощный раздражающий фактор для электората. Поэтому, говоря о подкупе голосов – по-другому за тех кандидатов невозможно было голосовать, только за деньги. Я думаю, что этот накал страстей вылился в смещение президента, у которого даже, по сути дела, не было своей партии. Да, была партия "Биримдик", которая его поддерживала, но он ее лидером не являлся. Т.е. настолько был высокий накал страстей, который прежде всего вызван последствием пандемии и импотенцией власти по решению проблем.

Сейчас градус напряжения в обществе может и спал, но не на много. Потому что все-таки раздражение от этого все еще существующего парламента у народа осталось. Если опять же процентов 70 нынешних депутатов попытается зайти в парламент – это будет вызывать массовые недовольства.

Появляется еще новый фактор, что будут одномандатные округа. Борьба будет жесткой и здесь главное, чтобы кандидаты находились в правовом поле, чтобы вели борьбу согласно законодательства. А не с помощью митингов, перекрытия дорог и повышения градуса политической борьбы, устраивая мини гражданские войны ради своего мандата. Потому что сегодня, чтобы наша страна развивалась нужна стабильность хотя бы в политике.

Многое будет зависеть и от работы ЦИК - чтобы итоги работы не вызывали сомнений. Все-таки 75 партий (подавшие уведомление о намерении участвовать в выборах – ред.), это повод в большей степени ни для торжества демократии, а для политической драки".

Бывший премьер-министр и экс-депутат ЖК Феликс Кулов

"Сейчас пойдут выборы. Опасность есть, так как фон неблагоприятный, сам президент это признает и говорит "дайте время". Потому что ситуация в экономике тяжелейшая, он получил в наследство страшные долги. Какой гений во главе государства ни был бы, мы все понимаем, что необходимо время. В экономике чудес не бывает. Кто-то может сказать давайте потерпим, но, если появится повод - это как раз может сработать как спусковой механизм.

И здесь повод может быть различный. Это неудачные действия сотрудников милиции, когда они могут палку перегнуть. Или неудачные действия Центризбиркома.

Детонатором могут стать одномандатники. Работая в округах, чтобы завоевать голоса избирателей, они могут пойти на критику власти, подогревая протестные настроения народа. И тогда сработает недовольство. Поэтому органы безопасности, внутренних дел, муниципалитеты, ЦИК и другие, в том числе, СМИ должны работать с кандидатами, которые пойдут на выборы. Помнить о рисках и учитывать их.

Наша общая задача провести эти выборы очень мирно. Если мы этого не сделаем… Если сейчас ситуация – политическая, экономическая, социальная - в государстве плохая, то потом будет трагедия, катастрофа. Это должен понять каждый кандидат. Надо критиковать власть, и президента надо критиковать, но это должна быть конструктивная критика с предложением решения имеющихся проблем в стране".

Принимая во внимание мнение экспертов, можно сделать вывод, что проведение честного и справедливого голосования зависит от каждого участника выборов - кандидатов в депутаты, контролирующих органов и самих избирателей. Политическая воля к искоренению подкупа и админресурса есть, как недавно заявила журналистам глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова. Об этом говорит и беспрецедентное решение властей, и согласие самих партий об отмене из-за массовых нарушений итогов местных выборов, прошедших этой весной. Единственное, стоит помнить, что еще одной попытки переголосовать за депутатов парламента может не быть. Права на ошибку больше нет. Страна не выдержит нагрузку в еще одни повторные выборы.