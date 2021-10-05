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В Баткене планируют провести инвестиционный форум

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В городе Баткен Баткенской области 14 октября пройдет инвестиционный форум "Развитие Баткена – развитие страны". Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

Уточняется, что в работе форума примет участие председатель кабмина Улукбек Марипов, а также руководители государственных органов, представители международных организаций, дипломатического корпуса, финансовых институтов, бизнес-омбудсмена, отечественные предприниматели и бизнес структуры.

Стоит отметить, что мероприятие пройдет в рамках Указа президента "О первоочередных мерах по восстановлению и развитию приграничных сел Баткенской области" с целью наращивания экономического потенциала и демонстрации инвестиционных возможностей Баткенской области и достижения нового качества жизни местного населения.

"Данный форум станет площадкой не только для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития Баткенской области, но и позволит достичь важных договоренностей", - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/407449
Теги:
Баткенская область, форум, Кыргызстан, Кабинет министров, кабмин
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