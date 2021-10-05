Задержан член ОПГ, который вымогал деньги у предпринимателей

В Кыргызстане службой криминальной милиции МВД КР выявлены факты вымогательства со стороны субъектов организованной преступности. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По данным 3-го управления СКМ ряд лиц, состоящих на оперативном учете МВД как члены организованной преступности, в том числе отбывающие наказание в местах лишения свободы, регулярно вымогали у представителей бизнес сферы крупные денежные средства.

Установлено, что осенью 2020 года некие лица, позвонив предпринимателю, занимающемуся перевозкой и поставкой непродовольственных товаров, путем угроз требовали денежные средства. Через некоторое время к бизнесмену явился некий представитель криминального мира, который угрожая отобрал немалую сумму денег, более того заставил выгрузить весь товар.

Причиненный ущерб составляет примерно более 420 тысяч сомов. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП, осуществляется досудебное расследование по статье 203 ч.2 п.2 "Вымогательство" УК КР.

Накануне в ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудниками третьего управления СКМ МВД задержан и водворен ИВС один из подозреваемых гражданин С.Б. 1989 года рождения, проживающий в Ысык-Атинском районе, ранее судимый по ст. 97 УК КР (УК прежней редакции), состоящий на оперативном учете МВД как член организованной преступной группировки. Задержание проведено на территории Таласской области.

По данным третьего управления СКМ МВД злоумышленники регулярно требовали у предпринимателей отдавать часть доходов. В настоящее время расследование проводится следственной службой одного из районных отделов Чуйской области.