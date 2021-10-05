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Минздрав призывает кыргызстанцев внести вклад в здоровье детей

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- Айжан Мамбеталиева
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15 октября 2021 года в Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова состоится благотворительный марафон по сбору финансовых средств для запуска Реабилитационного центра для детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Өмүр булагы".

Пандемия коронавируса продемонстрировала важность укрепления здоровья людей и профилактики болезней. Поэтому забота о здоровье детей с раннего возраста - это фундамент их успешного и здорового будущего. Одна из таких возможностей будет создана в Иссык-Кульской области, на северном берегу озера.

Учитывая природно-климатические и бальнеологические условия, необходимо полностью запустить нынешний медико-реабилитационный центр "Өмүр Булагы", который ранее назывался МРК "Ден соолук". Согласно проекту, комплекс будет состоять из восьми блоков, в которых разместятся отделения аллергологии, онкологии, пульмонологии, акушерства и гинекологии, детской хирургии, функциональной диагностики и неврологии. Также в проект включены блок отдыха, клиническая лаборатория, пищеблок и прачечная. В настоящее время там функционирует центр инновационной кардиохирургии, где проводятся операции детям с сердечными патологиями.

При успешном использовании, комплекс сможет одновременно принять 250 детей. Это будет комплекс, направленный на реабилитацию и укрепление здоровья детей со всей республики. Благоприятный климат Ыссык-Куля позволит комплексу работать круглый год и поспособствует развитию медицинского туризма в нашей стране.

Строительство комплекса не было завершено в срок из-за отсутствия финансовых средств. Согласно подсчетам расходов, требуется около 1,5 миллиарда сомов. Сегодня, когда страна переживает большие трудности в связи с пандемией COVID-19, выделить такую большую сумму из республиканского бюджета будет сложно. Именно поэтому мы обращаемся к нашим гражданам, которым небезразлично будущее детей.

Призываем всех неравнодушных кыргызстанцев объединиться и внести свой вклад в здоровое будущее детей.

РЕКВИЗИТЫ:

Медико-реабилитационный комплекс "Ден соолук"

Банк: Иссык-Кульское ТУ МФ

ИНН: 00208201010040

Расчетный счет: 4404 0311 02001458

БИК: 440403

ОКПО: 27142490


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URL: https://www.vb.kg/407457
Теги:
дети, Иссык-Кульская область, строительство, Иссык-Куль, ЛОВЗ, Минздрав
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