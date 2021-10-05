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Бывший премьер Дании обвинила экс-президента Франции в домогательствах

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Бывший премьер-министр Дании Хелле Торнинг-Шмитт обвинила экс-президента Франции Валери Жискара дʼЭстена в домогательствах, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.

Торнинг-Шмитт написала об инциденте в своих мемуарах, которые вышли накануне. По ее словам, Жискар дʼЭстен схватил ее бедро под столом на ужине во французском посольстве в Копенгагене в 2002 или 2003 году.

Торнинг-Шмитт назвала это безумием, из-за которого была вынуждена поменять место и отсесть от французского политика.

"В наши дни это можно было бы расценить как сексуальное домогательство. Тогда все было не так. Было другое время, но я считала это неуместным, и та ситуация меня очень разозлила", - рассказала политик.

Отмечается, что в то время Торнинг-Шмитт участвовала в Европейской конвенции, созданной для разработки конституции ЕС и возглавляемой бывшим французским лидером, который умер в декабре прошлого года.

Сейчас Хелле Торнинг-Шмитт 54 года, и она была первой женщиной, возглавившей датское правительство в период с 2011 по 2015 год. В 2012 году оказалась на первом месте в составленном журналом Time списке десяти лучших женщин-лидеров мира.

Валери Жискар д"Эстен - президент Французской Республики в 1974-1981 годах. В 2001 году он возглавил специальный конвент, созданный для выработки проекта европейской конституции. В ночь со 2 на 3 декабря 2020 года скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. У него также имелся ряд других заболеваний.

Ранее сообщалось, что экс-кандидата в президенты Франции задержали по делу о сексуальных домогательствах, моральном давлении и изнасиловании.


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URL: https://www.vb.kg/407463
Теги:
Франция
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