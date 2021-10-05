В ЕАЭС завершается формирование общего рынка газа

На заседании Высшего Евразийского экономического совета, намеченного на 14 октября, планируется обсудить важные пункты Международного договора о формировании общего рынка газа ЕАЭС. Согласование документа предусматривается завершить до конца текущего года, а в 2022 году - подписать.

Об этом заявил в ходе видеомоста Москва – Бишкек – Ереван – Нур-Султан министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Темирбек Асанбеков (Кыргызстан).

Он отметил, что в целях подготовки договора в ЕЭК 27 сентября состоялось совещание высокого уровня, на котором были обсуждены чувствительные вопросы ценообразования, тарифов и т.д. К моменту подписания документа, по словам министра, "все разногласия и развилки будут сняты".

Формирование общего рынка газа Евразийского экономического союза поспособствует, как подчеркнуто, решению ряда актуальных задач. В том числе - перейти к рыночным механизмам ценообразования, повысить их прозрачность, обеспечить добросовестную конкуренцию и недискриминационный доступ на рынки друг друга на основе Единых правил доступа к газотранспортным системам, осуществить прозрачное и недискриминационное распределение свободных мощностей таких систем,- гарантировать функционирование товарных бирж.

Появление данного рынка также позволит нарастить число его участников, стабилизировать цены на газ для потребителей, увеличить его использование как населением, так и промышленными предприятиями, повысить уровень газификации в государствах ЕАЭС, расширить возможности использования этого энергоносителя, том числе в рамках создания новых газохимических производств.

В ситуации, когда на мировых рынках паника, растут цены на газ, в ЕАЭС приняты очень правильные решения, в том числе, и в плане обеспечения энергобезопасности, резюмировал Асанбеков.