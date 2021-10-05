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Акималиев: Если канадцы согласятся на наши условия, то можно и уступить

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Ранее президент Кыргызстана Садыр Жапаров в своем обращении к кыргызстанцам высказал уверенность, что наша страна обязательно выиграет дело по Кумтору в международном суде. Оптимизм главы государства разделяет и академик, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Жамин Акималиев.

По словам ученого, другого варианта быть не может.

"Глава государства сказал то, что мы хотели все услышать – Кумтор наш и должен работать исключительно в интересах страны. С такими нарушениями, которые допустили канадцы вместе с нашими продажными чиновниками, мы обязательно победим и добьемся справедливости", - сказал Акималиев VB.KG.

Вместе с тем академик убежден, что переговоры, которые сейчас идут между Кыргызстаном и руководством Центерры, могут быть полезны для страны.

"Иногда чем судиться и терять ресурсы и драгоценное время, лучше попытаться договориться. Какими бы они не были капиталистами, но все таки полезное они тоже сделали, в частности, начали разрабатывать месторождение. Единственное, мы должны поставить условие, что Кумтор должен принадлежать народу. Плюс они должны будут создать условия, чтобы наша экология впредь не разрушалась, так как наши ледники – это многомиллиардные запасы воды и мы должны их беречь. Если они согласятся, то можно будет пойти и на уступки", - добавил Жамин Акималиевич.


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URL: https://www.vb.kg/407469
Теги:
Кумтор, Садыр Жапаров
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