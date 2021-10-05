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В Центре общеврачебной практики Токмака присвоили более 2,5 млн сомов

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- Нина Ничипорова
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Прокуратурой города Токмака в ходе проверки в Центре общеврачебной практики выявлен ущерб причиненный государству на сумму 2 502 885 сомов.

Проверкой установлено, что в 2020 году должностные лица этого медицинского учреждения путем составления фиктивных трудовых соглашений незаконно выплатили отдельным работникам административно-управленческого персонала 2 133 615 сомов в виде заработной платы, премий и других денежных поощрений.

Кроме того, как сообщает Генеральная прокуратура, они составляли фиктивные документы на поставку разных бланков и горюче-смазочных материалов и тем самым присвоили еще 369 270 сомов.

По этим фактам материалы зарегистрированы в Едином реестре преступлений и проступков по статье 320 Уголовного Кодекса Кыргызской Республики ("Злоупотребление должностным положением") и начаты досудебные производства.


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URL: https://www.vb.kg/407470
Теги:
Генеральная прокуратура, злоупотребление, Уголовный кодекс, преступление
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