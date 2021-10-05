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На Иссык-Куле спасатели ищут мужчину и женщину, пропавших 18 сентября

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- Наталья Крайнова
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На Иссык-Куле в горах продолжаются поиски мужчины и женщины, которых последний раз видели живыми 18 сентября. Об этом сообщает пресс-центр МЧС.

Родственники пропавших сообщили, что 18 сентября (мужчина А.М 1977 г. р. и женщина Р.М 1976 г. р.) выехали из села Энильчек и направились в сторону гор "Баш-Куль", 28 сентября должны были вернуться в условное место, но не вернулись.

Поисковые работы проводились самостоятельно, но безрезультатно.

4 октября, пять спасателей МЧС КР, четыре сотрудника МВД и три местных жителя, отправились для проведения поисковых работ пропавших, поисковые работы были приостановлены на темное время суток.

Сегодня, 5 октября, поисковые работы продолжаются.


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URL: https://www.vb.kg/407472
Теги:
МЧС, розыск, Кыргызстан, Иссык-Куль
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