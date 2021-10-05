Новый офис по оказанию юридической помощи населению открылся в Бишкеке

В Бишкеке по адресу: проспект Жибек-Жолу, 381 открылся Центр по координации гарантированной государством юридической помощи (ГГЮП) при Министерстве юстиции КР, сообщили в пресс-службе ведомства.

Центр по координации гарантированной государством юридической помощи при Министерстве юстиции координирует центры по оказанию бесплатной юридической помощи, расположенные по всему Кыргызстану, а также обеспечивает предоставление вторичной квалифицированной юридической помощи. Это - бесплатная поддержка граждан в процессе судопроизводства, оказание им судебной и процессуальной помощи, предоставление услуг адвокатов. По указанному адресу горожане могут обращаться за помощью.

В будущем Министерство юстиции планирует открыть центры по оказанию бесплатной юридической консультации в каждом отдаленном регионе нашей страны.

Всего по Кыргызстану на сегодняшний день функционируют 33 таких ЦБЮП, оснащенных всем необходимым для оказания гражданам гарантированной государством юридической помощи. Консультации предоставляются, согласно составленному графику, квалифицированными юристами и адвокатами, входящие в систему ГГЮП.

Открытие 17 центров по оказанию бесплатной юридической помощи в Ошской и Чуйской области стало возможным при сотрудничестве Министерства юстиции КР и Программы развития ООН в КР в рамках проекта "К устойчивому доступу к правосудию для расширения правовых возможностей в КР", финансируемого Министерством иностранных дел Финляндии.

В открытии центра приняли участие начальник отдела правового обеспечения кабинета министров Адыл Эстебесов, министр юстиции Асель Чынбаева, директор Центра по координации гарантированной государством юридической помощи при Министерстве юстиции Акжол Калбеков и другие.