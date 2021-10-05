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Бишкекская ТЭЦ готова к работе в усиленном режиме (фото)

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- Сергей Швец
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С сегодняшнего дня столичным абонентам начали подавать тепло. В этой связи представители Бишкекской теплоэлектроцентрали решили провести пресс-тур для журналистов, чтобы показать – на главном энергетическом объекте города все в порядке. Газ и уголь есть, выбросы контролируются, оборудование работает исправно.

Текущий зимний период обещает быть "жарким" в переносном смысле этого слова. Это связано с низким уровнем воды в Токтогульском водохранилище. А потому энергетики страны уже заявили о том, что вводятся некоторые ограничения для бизнеса и для работы системы наружного освещения.

Отразится низкий уровень Токтогулки и на работе столичной ТЭЦ. Для нее повысили норму выработки электроэнергии.

- Из-за низкого уровня воды в Токтогульском водохранилище для Бишкекской ТЭЦ в два раза увеличен план на выработку электроэнергии, - рассказал акулам пера заместитель главного инженера теплоэлектроцентрали Нурлан Кульджигачев. – Если в прошлые годы вырабатывалось 1,2-1,5 миллиарда киловатт-часов, то в текущем этот показатель составит 2,5 миллиарда киловатт-часов.

Соответственно, увеличиться расход твердого топлива и газа.

- На текущий год для прохождения ОЗП мы должны быть обеспечены углем в объеме 1 миллион 650 тысяч тонн. Также будет закуплено 68 миллионов кубометров газа. Все договора заключены, ресурсы поставляются исправно, без перебоев, - заверил заместитель главного инженера.

Так с предприятием "Кыргызкомур" заключен контракт на поставку 950 тысяч тонн угля Кара-Кече. Остальное поступит из Казахстана. Это будет топливо марки "Кара-Жыра". На сегодняшний день на складе ТЭЦ находится 281 тысяча тонн, из которых 153 тысячи местного и 128 тысяч импортного горючего камня.

Журналисты выразили удивление тем фактом, что на энергообъекте хранится столь маленький объем.

- Поставки будут происходить постоянно до апреля следующего года. Во-первых, сами поставщики не могут поднять разом такой объем топлива. Во-вторых, территория ТЭЦ не позволяет хранить его. Это нормальная практика дробных поставок. Так было всегда, - объяснили энергетики.

К сожалению, пишущей и снимающей братии не разрешили зайти внутрь цехов, так как сейчас там идет аврал и лучше не мешать специалистам, запускающим котлы и турбины.

- В течение трех дней теплом будет обеспечена основная масса потребителей. А до конца недели "Бишкектеплосеть" должна охватить всех. Оборудование работает исправно, поэтому не смотря на более высокий план по выработке электроэнергии, установленный в этом году, эксцессов быть не должно, - говорят представители теплоэлектроцентрали.

Еще один злободневный вопрос, который волнует всех – количество вредных выбросов от энергетического объекта. Ведь с наступлением холодов над городом снова повиснет смог. А потому хотелось бы знать, что предпринимается для минимизации загрязнения атмосферы?

- Контроль за выбросами проводится постоянно, - заверила инженер производственно-технического отдела ТЭЦ Анжелика Жданова. - Коэффициент полезного действия золоуловителей и электрофильтров очистки старой части электроцентрали составляет 94 процента, а новой – 99,9.

По ее словам, доля ТЭЦ в общих выбросах в столице составляет лишь 14 процентов. Такое заключение сделало Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства. При этом энергетик подчеркнула, что не смотря на отсутствие превышения нормы, оборудование морально устарело. Также на объем вредных веществ влияет зольность угля – чем она выше, тем больше их выделяется при сжигании топлива.

В целом же, не смотря на озвученные проблемы, Бишкекская ТЭЦ работает в штатном режиме. Однако горожан все равно призывают по возможности экономить электричество. Это позволит снизить нагрузку на старенькое оборудование.


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URL: https://www.vb.kg/407478
Теги:
газ, уголь, Бишкек, электричество, смог, отопление, ТЭЦ, Электрические станции
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