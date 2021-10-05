"Я только за доброе кино". Интервью с кинорежиссером Азаматом Черикбаевым

Кинорежиссер и глава кинопроизводственной студии "Art Tengri" Азамат Черикбаев в кино работает относительно недолгий срок, но за это время он успел снять множество документальных фильмов, социальных роликов и даже выпустить художественный сериал "Семейные истории", которые нашли отклик у многих телезрителей в Кыргызстане.

При этом, как он сам рассказывает, долгие годы он искал себя в различных профессиях и только после 30 лет открыл для себя кинопроизводство. Самое же интересное, что гость нашей редакции принципиально снимает только доброе кино.

"Я всегда за добрые фильмы и поэтому отказываюсь от разного рода чернухи. Внутренний голос мне говорит, что это не мое и я не берусь. Почему мне нравится работать в кино, наверное, потому что я могу здесь создавать то, что мне нравится, что по душе. Самое сложное – это сохранить в себе чистоту. Когда ты чист душой и помыслами, то и идеи приходят светлые", - говорит он.

Об всем этом, а также о политике в стране, о том какие предложения поступали ему от политиков, об уровне кинопроизводства в Кыргызстане более подробно смотрите в интервью кинорежиссера Азамата Черикбаева: