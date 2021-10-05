Погода
$ 84.70 - 84.91
€ 97.70 - 99.00

"Я только за доброе кино". Интервью с кинорежиссером Азаматом Черикбаевым

1596  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кинорежиссер и глава кинопроизводственной студии "Art Tengri" Азамат Черикбаев в кино работает относительно недолгий срок, но за это время он успел снять множество документальных фильмов, социальных роликов и даже выпустить художественный сериал "Семейные истории", которые нашли отклик у многих телезрителей в Кыргызстане.

При этом, как он сам рассказывает, долгие годы он искал себя в различных профессиях и только после 30 лет открыл для себя кинопроизводство. Самое же интересное, что гость нашей редакции принципиально снимает только доброе кино.

"Я всегда за добрые фильмы и поэтому отказываюсь от разного рода чернухи. Внутренний голос мне говорит, что это не мое и я не берусь. Почему мне нравится работать в кино, наверное, потому что я могу здесь создавать то, что мне нравится, что по душе. Самое сложное – это сохранить в себе чистоту. Когда ты чист душой и помыслами, то и идеи приходят светлые", - говорит он.

Об всем этом, а также о политике в стране, о том какие предложения поступали ему от политиков, об уровне кинопроизводства в Кыргызстане более подробно смотрите в интервью кинорежиссера Азамата Черикбаева:


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407483
Теги:
кино, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  