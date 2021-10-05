На Ыссык-Куле проходит обучающий семинар по защите прав беженцев

С 5 по 7 октября в Ыссык-Кульской области проходит обучающий семинар по программе системы убежища и защите прав беженцев для сотрудников правоохранительных органов и судейского корпуса. Данный семинар организован совместно с национальным офисом УВКБ ООН в Кыргызстане.

Открытие семинара прошло с участием министра здравоохранения и социального развития Кыргызстана Алымкадыра Бейшеналиева и главы регионального представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев по Центральной Азии Ханса Фридрих Шоддера.

В своей речи министр здравсоцразвития Алымкадыр Бейшеналиев отметил, что вопросы лиц, ищущих убежище и беженцев являются на сегодняшний день очень важными и актуальными. И Кыргызстан всегда придерживается взятых на себя международных обязательств в сфере беженцев.

Глава регионального представительства УВКБ ООН Ханс Фридрих Шоддер сказал, что их организация неизменно выступает в качестве партнера Кыргызстана, оказывая техническое и другое содействие по вопросам беженцев.

"Я также хотел бы добавить, что УВКБ ООН в курсе о проведении 15 октября благотворительного марафона по запуску МРК "Өмүр булагы". Мы внесем свою посильную помощь во благо здоровья детей", - сказал Ханс Фридрих Шоддер.