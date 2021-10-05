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ЧМ: Сегодня Тыныбекова и Акматалиев будут бороться за золото

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В пятый соревновательный день чемпионата мира по спортивной борьбе в Норвегии будут разыграны 4 комплекта медалей по вольной борьбе среди мужчин и женщин.

По итогам предварительных схваток в финал в своих категориях сумели выйти два спортсмена из Кыргызстана.

Айсулуу Тыныбекова одержала три победы подряд и теперь будет защищать свой чемпионский титул в схватке против американки.

В турнире среди мужчин участник Олимпийских игр в Токио Эрназар Акматалиев одержал четыре победы подряд и будет бороться с поляком за звание чемпиона мира.

Начало схваток за золотые медали в 22:00 по бишкекскому времени.

До 62 кг

Финал

Айсулуу Тыныбекова - Кайла Миракл (США)

До 70 кг

Финал

Эрназар Акматалиев - Магомедмурад Гаджиев (Польша)

Источник: sport.akipress.org


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URL: https://www.vb.kg/407492
Теги:
Айсулуу Тыныбекова, борьба, Кыргызстан
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