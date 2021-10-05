ЧМ: Сегодня Тыныбекова и Акматалиев будут бороться за золото

В пятый соревновательный день чемпионата мира по спортивной борьбе в Норвегии будут разыграны 4 комплекта медалей по вольной борьбе среди мужчин и женщин.
По итогам предварительных схваток в финал в своих категориях сумели выйти два спортсмена из Кыргызстана.
Айсулуу Тыныбекова одержала три победы подряд и теперь будет защищать свой чемпионский титул в схватке против американки.
В турнире среди мужчин участник Олимпийских игр в Токио Эрназар Акматалиев одержал четыре победы подряд и будет бороться с поляком за звание чемпиона мира.
Начало схваток за золотые медали в 22:00 по бишкекскому времени.
До 62 кг
Финал
Айсулуу Тыныбекова - Кайла Миракл (США)
До 70 кг
Финал
Эрназар Акматалиев - Магомедмурад Гаджиев (Польша)
Источник: sport.akipress.org