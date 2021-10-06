"Талибан" снабжает "Ансоруллах" трофейными оружием и техникой

Власти Таджикистана и представители бывшего афганского правительства утверждают, что боевики запрещенной группировки "Ансоруллах", или т.н. "таджикские талибы", уже активно используют снаряжение, оружие и технику, брошенные в стране после ухода США и НАТО. Представители "Талибан" эту информацию не комментируют. Ранее руководство движения заявило, что приграничные с Таджикистаном провинции направлены тысячи бойцов подразделения специального назначения. Об этом и другом сообщает издание rus.ozodi.org.

Талибы пересели с мотоциклов на бронеавтомобили?

Высокопоставленный сотрудник Главного управления Погранвойск ГКНБ Таджикистана сообщил Радио Озоди, что дислоцированные на границе с Таджикистаном боевики движения "Талибан" (запрещено в ряде стран как террористическая организация) используют снаряжение, оружие и технику, брошенные в стране после ухода США и НАТО. Боевики пересели с мотоциклов на бронеавтомобили, некоторые из них одеты в захваченную американскую военную форму и вооружены автоматами американского производства, сообщил наш собеседник, который предпочел не быть названным. Эту информацию подтвердил живущий в Бадахшане бывший военнослужащий правительственных войск Афганистана.

После захвата власти в Афганистане 15 августа талибы получилы в свое распоряжение американское оружие и военную технику, которые США предоставляло афганским правительственным войскам.

По оценкам экспертов, во время наступления в августе "Талибан" захватил около 1 млн единиц стрелкового оружия и миллиарды патронов. Также в руки талибов перешли 99% боевых машин афганской армии, в том числе более 600 бронетранспортеров типа M1117, около 8,5 тыс. военных внедорожников "Хамви" и 150 высокотехнологичных бронированных автомобилей типа MaxxPro. Также в их распоряжении оказались 100 тыс. модернизированных внедорожников афганской полиции типа Toyota Hilux и Ford Ranger.

Власти Таджикистана установили личности около 200 граждан страны, которые воюют в рядах движения "Талибан".

Таджикистан и "Талибан": критика и угрозы

15 августа, талибы взяли под контроль весь Афганистан (за исключением провинции Панджшер) и в том числе все пограничные переходы, а президент страны Ашраф Гани сбежал в ОАЭ. Так закончилась попытка США построить в Афганистане новое государство без талибов, на которую они потратили 20 лет усилий и миллиарды долларов - в том числе на покупку вооружения для афганской правительственной армии.

Ситуация в Афганистане после захвата страны движением "Талибан" стала поводом для серьезного беспокойства в Таджикистане и других странах Центральной Азии, которые заявляют об угрозах безопасности региону. . .

Власти Таджикистана неоднократно подвергли критике талибов, отмечая, что для урегулирования ситуации в соседней стране должно быть сформировано инклюзивное правительство. "Таджикистан не будет признавать никакого другого правительства, сформированного в этой стране путем угнетения и преследования, без учета позиции всего афганского народа, всех его национальных меньшинств", заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмона на встрече с министром иностранных дел Пакистана Шах Махмудом Курайши 25 августа.

Движение "Талибан", в свою очередь, предостерегли Душанбе от вмешательства во внутренние дела Афганистана, предупредив, что "иначе может случится всякое". А официальный представитель Талибана Забихулла Муджахид опубликовал 25 сентября на своей страничке в Твиттере фотографии военных машин и людей в военной форме, написав, что "десятки тысяч бойцов спецназа "Армии Мансури Исламского Эмирата" были дислоцированы в Тахоре, чтобы устранить потенциальные угрозы безопасности и другие вызовы". "Армия Мансури Исламского Эмирата" в основном состоит из террористов-смертников.

Во время недавней рабочей поездки президента Эмомали Рахмона в ГБАО – приграничный с Афганистаном регион, вооруженные силы Таджикистана несколько дней подряд проводили военные парады с участием военнослужащих и боевой техники.

Ранее Эмомали Рахмон поручил мобилизовать 20 тыс военнослужащих резерва на границу с Афганистаном.

Радио Озоди в своем расследовании выявило, что талибы передали контроль над пятью уездами на границе с Таджикистаном группировке "Ансоруллах", многие боевики которой объявлены Душанбе в международный розыск. Группировка "Ансоруллах" ("Джамаат Ансаруллах"), единственная террористическая организация, основанная таджикскими боевиками, возникла в Пакистане вскоре после завершения гражданской войны в Таджкиистана (1992-97 г.г.). Основателем группировки считается бывший полевой командир Объединенной таджикской оппозиции (ОТО) Амриддин Табаров.

Источник в управлении погранвойск Таджикистана в Горно-Бадахшанской автономной области 22 сентября на условиях анонимности сообщил Радио Озоди, что согласно полученным оперативным сведениям, "таджикские талибы" - так называют боевиков группировки "Ансоруллах" - вынашивают планы нападения на бадахшанском участке таджикско-афганской границы.

Ранее движение обещало не угрожать соседним странам.

Уйгурские боевики покинули афганско-таджикскую границу?

Источники Радио Озоди в Таджикистане и Афганистане 4 октября подтвердили, что уйгурские боевики Исламского движения Восточного Туркестана, покинули территорию афганского Бадахшана.

Китай, имеющий общую границу с Афганистаном протяженностью 76 километров, считает Исламское движение Восточного Туркестана угрозой для безопасности страны.

Один из военнослужащих бывших правительственных войск Афганистана сообщил, что уйгурские боевики переброшены из афганско-китайской границы в восточную афганскую провинцию Нангархар.

"Исламское движение Восточного Туркестана", которое сотрудничает с "Ал-Каидой", признано международной террористической организацией Китаем и ООН. Напомним, что радикальное движение выступает за создание независимого государства на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

Власти Таджикистана утверждают, что неделю назад уйгурские боевики вместе с другими иностранными наемниками находились на афганско-таджикской границе.

Представители движения "Талибан" ранее заверяли правительство Китая в том, что они намерены бороться с "Исламским движением Восточного Туркестана". Они недавно заявили, что после создания правительства "Талибан" в Афганистане уйгурские боевики покинули страну.

"Талибан" также заверил Китай, что не позволит никакой иностранной силе использовать территорию Афганистана для ведения деятельности, направленной против КНР. Месяц назад официальный представитель "Талибан" Забиулла Муджахид заявил, что Китай рассматривается в качестве основного международного партнера Афганистана. "Китай является нашим главным партнером, он представляет для нас фундаментальную и исключительную возможность, потому что готов инвестировать в нашу страну и реконструировать ее", - сказал он. По его словам, реализуемая Пекином программа "Один пояс, один путь" "послужит возрождению древнего Шелкового пути". Кроме того, Муджахид выразил надежду, что Китай поможет восстановлению горнодобывающей промышленности Афганистана, в частности, медных рудников.

После захвата власти в Афганистане движением "Талибан" ни одна из стран мира пока не признала его власть.

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