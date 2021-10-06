Погода
$ 84.66 - 84.90
€ 97.70 - 99.00

Кубанычбек Исабеков: Садыр Жапаров в вопросе Кумтора защищает интересы КР

460  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Экс-вице-спикер ЖК, юрист Кубанычбек Исабеков называет введение внешнего управления на Кумторе – правильным шагом, на который хватило политической воли только президенту Садыру Жапарову. При этом, уточняет он, это только начало, дальше должна быть национализация.

"Существует Международная экономическая хартия, членом которой является и Кыргызстан. В этом документе предусмотрено, что любое государство, на территории которого ведется экономическая и хозяйственная деятельность иностранной компании, независимо от форм собственности, имеет право контролировать этот процесс, спрашивать с инвесторов, требовать от них соблюдения законов и норм. В случае возникновения опасностей природно-климатических, экологических или опасности жизни жителям государство имеет право национализировать предприятие. То есть в нашем случае Кыргызстан имеет полное право национализировать, и наша Конституция допускает это", - говорит Исабеков.

Отметим, недавно на Кумторе обнаружили незаконные захоронения токсичных отходов. Упаковки от химических реагентов, старые шины и даже целые автомобили были закопаны в разных местах рудника. Специалисты Государственного комитета по экологии и климату КР совместно с командой Внешнего управляющего КГК нашли сразу несколько свалок, о существовании которых ранее было неизвестно.

В течение многих лет большую часть производственных и бытовых отходов на руднике вместо переработки просто закапывали в землю. Эти полигоны не были указаны ни в одном отчете или документе, а найти их удалось только благодаря воспоминаниям сотрудников. Все присутствующие при раскопках были в шоке от увиденного. По словам экологов, подобные захоронения есть по всему руднику.

"Кумтор – это боль и страдание для всей нашей страны. Проект получился антинародным, хотя должен был быть народным", - считает экс-вице-спикер.

Он подчеркивает, что фактически канадская сторона обманывала Кыргызстан с самого начала.

"У меня не поворачивается язык называть их добросовестными инвесторами. В 2003 году, когда была создана Centerra, в нее вошел Кыргызстан с рудником Кумтором, запасы золота на котором оценивались в 1987 году 716 тонн. Канадцы же вошли с монгольскими Бору и Гацурт – оба эти месторождения оказались частными, не государственными, а также с месторождением в штате Невада (США) Рен. Так вот все три месторождения в шесть раз меньше, чем Кумтор. Кроме того, канадцы практически не вкладывали в рудник своих средств: они взяли кредит под залог нашего месторождения и сто раз уже все окупили", - говорит Кубанычбек Исабеков.

Он убежден, что аферу, легшую в основу создания Centerra, легко доказать.

"Нас обманули сразу и продолжали обманывать потом. Получается, что канадцы вошли с формальными активами. Однако потом за деньги, заработанные за счет кыргызского золота, они купили еще один рудник в Монголии, рудник в России, в республике Тыва, в Турции и в Канаде. Получил ли Кыргызстан какую-то долю с этих рудников?" - задает риторический вопрос экс-вице-спикер.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407496
Теги:
Кубанычбек Исабеков, Садыр Жапаров, Кумтор, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  