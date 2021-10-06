Кубанычбек Исабеков: Садыр Жапаров в вопросе Кумтора защищает интересы КР

Экс-вице-спикер ЖК, юрист Кубанычбек Исабеков называет введение внешнего управления на Кумторе – правильным шагом, на который хватило политической воли только президенту Садыру Жапарову. При этом, уточняет он, это только начало, дальше должна быть национализация.

"Существует Международная экономическая хартия, членом которой является и Кыргызстан. В этом документе предусмотрено, что любое государство, на территории которого ведется экономическая и хозяйственная деятельность иностранной компании, независимо от форм собственности, имеет право контролировать этот процесс, спрашивать с инвесторов, требовать от них соблюдения законов и норм. В случае возникновения опасностей природно-климатических, экологических или опасности жизни жителям государство имеет право национализировать предприятие. То есть в нашем случае Кыргызстан имеет полное право национализировать, и наша Конституция допускает это", - говорит Исабеков.

Отметим, недавно на Кумторе обнаружили незаконные захоронения токсичных отходов. Упаковки от химических реагентов, старые шины и даже целые автомобили были закопаны в разных местах рудника. Специалисты Государственного комитета по экологии и климату КР совместно с командой Внешнего управляющего КГК нашли сразу несколько свалок, о существовании которых ранее было неизвестно.

В течение многих лет большую часть производственных и бытовых отходов на руднике вместо переработки просто закапывали в землю. Эти полигоны не были указаны ни в одном отчете или документе, а найти их удалось только благодаря воспоминаниям сотрудников. Все присутствующие при раскопках были в шоке от увиденного. По словам экологов, подобные захоронения есть по всему руднику.

"Кумтор – это боль и страдание для всей нашей страны. Проект получился антинародным, хотя должен был быть народным", - считает экс-вице-спикер.

Он подчеркивает, что фактически канадская сторона обманывала Кыргызстан с самого начала.

"У меня не поворачивается язык называть их добросовестными инвесторами. В 2003 году, когда была создана Centerra, в нее вошел Кыргызстан с рудником Кумтором, запасы золота на котором оценивались в 1987 году 716 тонн. Канадцы же вошли с монгольскими Бору и Гацурт – оба эти месторождения оказались частными, не государственными, а также с месторождением в штате Невада (США) Рен. Так вот все три месторождения в шесть раз меньше, чем Кумтор. Кроме того, канадцы практически не вкладывали в рудник своих средств: они взяли кредит под залог нашего месторождения и сто раз уже все окупили", - говорит Кубанычбек Исабеков.

Он убежден, что аферу, легшую в основу создания Centerra, легко доказать.

"Нас обманули сразу и продолжали обманывать потом. Получается, что канадцы вошли с формальными активами. Однако потом за деньги, заработанные за счет кыргызского золота, они купили еще один рудник в Монголии, рудник в России, в республике Тыва, в Турции и в Канаде. Получил ли Кыргызстан какую-то долю с этих рудников?" - задает риторический вопрос экс-вице-спикер.