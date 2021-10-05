Ассоциация нефтетрейдеров: Рост цен на нефтепродукты – общемировой тренд

С конца прошлого года на мировом рынке наблюдается активный рост цен на нефть. Котировки выросли в два раза - с 40 до 80 долларов за баррель. Кыргызстан, как импортозависимая страна от ГСМ, не может избежать влияния общемировых тенденций. Об этом сообщает Ассоциация нефтетрейдеров КР.

По ее данным, текущая ситуация в мире с нефтепродуктами – это последствия прошлого пандемийного 2020 года – год был аномальный, из-за повсеместных карантинов цены на нефть сильно упали. Нефтедобывающие страны понесли огромные потери и вынуждены были максимально сократить добычу нефтепродуктов. В 2021 году страны ОПЕК+ очень осторожно наращивают добычу нефти. Так они искусственно создали дефицит нефти в мире и повышают цены.

Местные нефтетрейдеры с начала текущего года предпринимают ряд мер, чтобы максимально сгладить эффект от роста отпускных цен российских нефтеперерабатывающих заводов:

прибыльность компаний в текущем году не превышала 1%. компании брали на себя все риски и закупали двухмесячные запасы топлива, чтобы фиксировать цены заводов.

Таким образом нефтетрейдерам удалось достичь следующих результатов:

Если цены российских заводов:

на бензин АИ-92 выросли на 130%, то розничные цены местных АЗС поднялись всего лишь на 59%. на дизельное топливо цены заводов выросли на 70%, то на местных АЗС – всего на 40%

Более того, усилиями нефтетрейдеров удается избежать дефицита ГСМ, который сейчас наблюдается в соседних странах – в Казахстане и Узбекистане. Компании выполняют свою главную задачу – бесперебойно обеспечивают республику нефтепродуктами и сдерживают резкие скачки цен