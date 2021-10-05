Ассоциация нефтетрейдеров: Рост цен на нефтепродукты – общемировой тренд

С конца прошлого года на мировом рынке наблюдается активный рост цен на нефть. Котировки выросли в два раза - с 40 до 80 долларов за баррель. Кыргызстан, как импортозависимая страна от ГСМ, не может избежать влияния общемировых тенденций. Об этом сообщает Ассоциация нефтетрейдеров КР.
По ее данным, текущая ситуация в мире с нефтепродуктами – это последствия прошлого пандемийного 2020 года – год был аномальный, из-за повсеместных карантинов цены на нефть сильно упали. Нефтедобывающие страны понесли огромные потери и вынуждены были максимально сократить добычу нефтепродуктов. В 2021 году страны ОПЕК+ очень осторожно наращивают добычу нефти. Так они искусственно создали дефицит нефти в мире и повышают цены.
Местные нефтетрейдеры с начала текущего года предпринимают ряд мер, чтобы максимально сгладить эффект от роста отпускных цен российских нефтеперерабатывающих заводов:
Таким образом нефтетрейдерам удалось достичь следующих результатов:
Если цены российских заводов:
Более того, усилиями нефтетрейдеров удается избежать дефицита ГСМ, который сейчас наблюдается в соседних странах – в Казахстане и Узбекистане. Компании выполняют свою главную задачу – бесперебойно обеспечивают республику нефтепродуктами и сдерживают резкие скачки цен