Погода
$ 84.66 - 84.90
€ 97.70 - 99.00

Айсулуу Тыныбекова во второй раз выиграла чемпионат мира

271  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Айсулуу Тыныбекова во второй раз подряд выиграла чемпионат мира по спортивной борьбе.

В 2021 году турнир проходит в Осло (Норвегия).

Действующая чемпионка мира в весовой категории до 62 кг стартовала 4 октября и вышла в финал, одержав три победы подряд над спортсменками из Японии, Беларуси и Украины.

5 октября в схватке за золото Тыныбекова встретилась на ковре с Кайлой Миракл из США. Кыргызстанка победила со счетом 7:0 и защитила свой чемпионский титул, который она завоевала в 2019 году в Нур-Султане (Казахстан).

Эта медаль стала для Кыргызстана третьей на данном турнире. Ранее Алибек Осмонов завоевал бронзу, а Эрназар Акматалиев стал серебряным призером.

До 62 кг

1/8 финала

Айсулуу Тыныбекова - Нонока Озаки (Япония) - 6:4

1/4 финала

Айсулуу Тыныбекова - Вераника Иванова (Беларусь) - победа на туше

1/2 финала

Айсулуу Тыныбекова - Илона Прокопевнюк (Украина) - 5:2

Финал

Айсулуу Тыныбекова - Кайла Миракл (США) - 7:0

Источник: Sport АКИpress


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407503
Теги:
Айсулуу Тыныбекова, борьба, чемпионат мира
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  