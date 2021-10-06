Айсулуу Тыныбекова во второй раз выиграла чемпионат мира

Айсулуу Тыныбекова во второй раз подряд выиграла чемпионат мира по спортивной борьбе.

В 2021 году турнир проходит в Осло (Норвегия).

Действующая чемпионка мира в весовой категории до 62 кг стартовала 4 октября и вышла в финал, одержав три победы подряд над спортсменками из Японии, Беларуси и Украины.

5 октября в схватке за золото Тыныбекова встретилась на ковре с Кайлой Миракл из США. Кыргызстанка победила со счетом 7:0 и защитила свой чемпионский титул, который она завоевала в 2019 году в Нур-Султане (Казахстан).

Эта медаль стала для Кыргызстана третьей на данном турнире. Ранее Алибек Осмонов завоевал бронзу, а Эрназар Акматалиев стал серебряным призером.

До 62 кг

1/8 финала

Айсулуу Тыныбекова - Нонока Озаки (Япония) - 6:4

1/4 финала

Айсулуу Тыныбекова - Вераника Иванова (Беларусь) - победа на туше

1/2 финала

Айсулуу Тыныбекова - Илона Прокопевнюк (Украина) - 5:2

Финал

Айсулуу Тыныбекова - Кайла Миракл (США) - 7:0

Источник: Sport АКИpress