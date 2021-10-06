Айсулуу Тыныбекова во второй раз выиграла чемпионат мира

Айсулуу Тыныбекова во второй раз подряд выиграла чемпионат мира по спортивной борьбе.
В 2021 году турнир проходит в Осло (Норвегия).
Действующая чемпионка мира в весовой категории до 62 кг стартовала 4 октября и вышла в финал, одержав три победы подряд над спортсменками из Японии, Беларуси и Украины.
5 октября в схватке за золото Тыныбекова встретилась на ковре с Кайлой Миракл из США. Кыргызстанка победила со счетом 7:0 и защитила свой чемпионский титул, который она завоевала в 2019 году в Нур-Султане (Казахстан).
Эта медаль стала для Кыргызстана третьей на данном турнире. Ранее Алибек Осмонов завоевал бронзу, а Эрназар Акматалиев стал серебряным призером.
До 62 кг
1/8 финала
Айсулуу Тыныбекова - Нонока Озаки (Япония) - 6:4
1/4 финала
Айсулуу Тыныбекова - Вераника Иванова (Беларусь) - победа на туше
1/2 финала
Айсулуу Тыныбекова - Илона Прокопевнюк (Украина) - 5:2
Финал
Айсулуу Тыныбекова - Кайла Миракл (США) - 7:0
Источник: Sport АКИpress