Как в Оше отметили День города

В южной столице Кыргызстана – городе Ош, вчера, 5 октября, состоялся праздничный концерт, посвященный Дню города. Как сообщает пресс-служба мэрии Оша, в торжестве приняли участие более 10 тысяч жителей и гостей города.

Мэр Оша Алмаз Мамбетов поздравил всех гостей и жителей города с Днем города.

На гала-концерт выступили экс-солист группы "Динамит" Илья Зудин, певица из Узбекистана Севинч Муминова, известные кыргызские звезды эстрады Бактыяр Токторов, Аскат Мусабеков, Гульджигит Сатыбеков, Нурлан Насип и творческие коллективы Управления культуры города Ош.

Был зажжен салют и организован танцевальный вечер для молодежи.