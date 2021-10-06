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Как в Оше отметили День города

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- Наталья Крайнова
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В южной столице Кыргызстана – городе Ош, вчера, 5 октября, состоялся праздничный концерт, посвященный Дню города. Как сообщает пресс-служба мэрии Оша, в торжестве приняли участие более 10 тысяч жителей и гостей города.

Мэр Оша Алмаз Мамбетов поздравил всех гостей и жителей города с Днем города.

На гала-концерт выступили экс-солист группы "Динамит" Илья Зудин, певица из Узбекистана Севинч Муминова, известные кыргызские звезды эстрады Бактыяр Токторов, Аскат Мусабеков, Гульджигит Сатыбеков, Нурлан Насип и творческие коллективы Управления культуры города Ош.

Был зажжен салют и организован танцевальный вечер для молодежи.


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URL: https://www.vb.kg/407504
Теги:
Ош, праздник, Кыргызстан
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