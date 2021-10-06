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"Караван права" едет в Баткенскую, Джалал-Абадскую и Таласскую области

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- Айжан Мамбеталиева
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"Укук кербени" ("Караван права") института омбудсмена, приуроченный к международному Дню защиты прав человека, продолжает свою работу.

Сегодня, 6 октября, представители аппарата Акыйкатчы, согласно утвержденному графику, встретятся с жителями Баткенской, Джалал-Абадской и Таласской областей. В частности, группа, возглавляемая заместителем омбудсмена Гульнарой Жамгырчиевой проведет встречу с населением Кадамжайского района, которая начнется в 10 часов в Доме культуры Кадамжайского сурьмяного комбината.

Другая группа во главе с руководителем аппарата Аскатом Азарбековым проведет аналогичную встречу с населением Аксыйского района, которая также начнется в 10часов утра в здании районной государственной администрации.

Третья группа, в составе начальника управления по работе с обращениями граждан и документационному обеспечению Келсинбек Кызы Кереметкан и заведующего сектором экспертно-правового обеспечения Урматом Аралбаевым, в 11 часов проведут встречу жителями Кара-Бууринского района Таласской области.


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URL: https://www.vb.kg/407508
Теги:
Джалал-Абадская область, омбудсмен, Ошская область, правозащитники, Таласская область
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