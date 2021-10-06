США передали Минобороны Таджикистана 20 внедорожников Jeeps J8

США передали 20 внедорожников Министерству обороны Таджикистана в рамках содействия стране по укреплению границ.

Джипы, общей стоимостью 1.3 миллиона долларов США, позволят войскам специального назначения Минобороны проводить операции в труднодоступных приграничных районах, сообщается на сайте посольства США в Душанбе.

5 октября посол США в Таджикистане Джон Марк Поммершайм и замминистра обороны Таджикистана по технике и обеспечению генерал-майор Хусрав Бобозода приняли участие в церемонии передачи легких многоцелевых транспортных.

"Данная безвозмездная помощь является одним из примеров поддержки, которую мы предоставляем Таджикистану для обеспечения охраны границ. Мы признательны Таджикистану за близкое сотрудничество в области пограничной безопасности и гордимся совместными достижениями. Мы остаемся партнерами в борьбе с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и распространением ядерного оружия. Мы сильнее, когда работаем вместе", - заявил посол США на церемонии.

Начиная с 1992 года, Соединенные Штаты Америки предоставили военную помощь Таджикистану на сумму 330 миллионов долларов США. В рамках этой помощи силовым структурам Таджикистана было передано 358 транспортных средств на общую сумму 10,5 миллионов долларов США, говорится на опубликованном на сайте американской дипмиссии сообщении.

Источник: asiaplustj.info