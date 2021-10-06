Обсуждение в ЖК: Почему глава кабмина не может ездить без машины охраны?

Сегодня, 6 октября, на пленарном заседании Жогорку Кенеша рассматривался во втором чтении проект конституционного Закона "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" – с прямой трансляцией заседания в Интернете и по телеканалу государственной информации "Пирамида".

При обсуждении законопроекта депутат Дастан Бекешев поставил вопрос ребром – почему, согласно проекту Закона, председатель кабинета министров должен ездить в сопровождении автомобилей охраны? Ведь сейчас, по словам депутата, даже руководитель администрации президента Сүйүнбек Касмамбетов передвигается без автомобилей сопровождения. Такое сопровождение ложится дополнительной нагрузкой на госбюджет и приводит к перекрытию дорог и пробкам.

- Сейчас, в отличие от бывшего премьер-министра, председатель кабмина – всего лишь один из помощников президента, - настаивал Бекешев.

При обсуждении этого замечания депутата выяснилось, что сейчас госохрана положена президенту, главе правительства и председателю Верховного суда. Предложение Дастана Бекешева о том, чтобы у председателя кабмина не было автомобиля сопровождения, "будет рассмотрено в установленном порядке".

Уже рассматривается и озвученное Бекешевым предложение о возможности, ради экономии, объединить две должности в одну - полномочного представителя президента в ЖК и полномочного представителя правительства в ЖК.