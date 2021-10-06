Какие меры принимает государство для сдерживания роста цен в Кыргызстане

В Кыргызстане потребности внутреннего рынка покрываются в основном за счет импортных поставок, в том числе по ГСМ более чем на 95 процентов, растительного масла почти на 85 процентов, сахара более чем на 24 процента и т.д. Такие данные приводит Министерство экономики и финансов КР, и сообщает о принятых мерах по сдерживанию цен на социально значимые товары и ГСМ.
Сообщается, что рост цен на товары, в основном, обусловлен внешними факторами, таких как последствия введения ограничений, в связи коронавирусной инфекцией, что усложнило логистику импорта товаров в страну и, тем самым, вызвало подорожание импортных продовольственных товаров, общемировая тенденция укрепления курса доллара США, а также рост цен на отдельные виды продовольствия.
Отмечается, что во всех государствах, в том числе и ЕАЭС, наблюдается рост цен на продовольственные товары. Так, согласно статистическим данным Евразийской экономической комиссии (далее – ЕЭК) за 7 месяцев 2021 года растительное масло подорожало на 35,2 процента в Армении, на 22,6 процентов в Беларуси, на 26,05 в Казахстане, на 23,3 процента в Кыргызстане, на 5,4% в России.
Сахар подорожал на 6,4 процента в Армении, на 11,5 процента в Казахстане, на 21,3 в Кыргызстане, на 3,2 процента в России.
Мука подорожала на 1,5 процентов в Армении, на 0,1 процента в Беларуси, на 0,6 процента в Казахстане, на 0,4процента в Кыргызстане, на 3,7 процентов в России.
Хлеб подорожал на 2,1 процента в Армении, на 4,3 процента в Беларуси, на 3,8 процентов в Казахстане, на 4,1 процента в Кыргызстане и на 3,7 процента в России.
В целях сдерживания цен кабинетом министров приняты ряд мер:
Кроме того, введен запрет на вывоз кормов для животных (сено, солома, комбикорм, отруби и зерновые корма), кукурузы, ячменя, овса за пределы территории республики;
Кроме того, постановлением правительства от 3 июня 2019 года утвержден Перечень видов экономической деятельности, осуществляемых предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности (кроме производства подакцизной группы товаров), перерабатывающими отечественное сельскохозяйственное сырье, производящими уплату НДС с уменьшением на 80%;
Также, Фонду госматрезервов выделено более 318,4 миллионов сомов на закупку сахарного песка и растительного масла. Заключены контракты на поставку 940 тонн подсолнечного масла и 3000 тонн сахарного песка, которые поступили и хранятся на складах.
Выделены денежные средства 1,5 миллиарда сомов на закупку продовольственной пшеницы в Фонд госматрезерв.
Достигнуто трехстороннее соглашение между Минсельхозом, Минэкономфином и с Ассоциацией мукомолов по накоплению минимального резерва по 2 тысячи тонн муки в каждом мелькомбинате (15 предприятий), а также поставки пшеницы в объеме 200 тыссяч тонн из России до конца текущего года.
В целях сдерживания цен на ГСМ: