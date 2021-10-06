Погода
$ 84.66 - 84.90
€ 97.70 - 99.00

Какие меры принимает государство для сдерживания роста цен в Кыргызстане

143  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане потребности внутреннего рынка покрываются в основном за счет импортных поставок, в том числе по ГСМ более чем на 95 процентов, растительного масла почти на 85 процентов, сахара более чем на 24 процента и т.д. Такие данные приводит Министерство экономики и финансов КР, и сообщает о принятых мерах по сдерживанию цен на социально значимые товары и ГСМ.

Сообщается, что рост цен на товары, в основном, обусловлен внешними факторами, таких как последствия введения ограничений, в связи коронавирусной инфекцией, что усложнило логистику импорта товаров в страну и, тем самым, вызвало подорожание импортных продовольственных товаров, общемировая тенденция укрепления курса доллара США, а также рост цен на отдельные виды продовольствия.

Отмечается, что во всех государствах, в том числе и ЕАЭС, наблюдается рост цен на продовольственные товары. Так, согласно статистическим данным Евразийской экономической комиссии (далее – ЕЭК) за 7 месяцев 2021 года растительное масло подорожало на 35,2 процента в Армении, на 22,6 процентов в Беларуси, на 26,05 в Казахстане, на 23,3 процента в Кыргызстане, на 5,4% в России.

Сахар подорожал на 6,4 процента в Армении, на 11,5 процента в Казахстане, на 21,3 в Кыргызстане, на 3,2 процента в России.

Мука подорожала на 1,5 процентов в Армении, на 0,1 процента в Беларуси, на 0,6 процента в Казахстане, на 0,4процента в Кыргызстане, на 3,7 процентов в России.

Хлеб подорожал на 2,1 процента в Армении, на 4,3 процента в Беларуси, на 3,8 процентов в Казахстане, на 4,1 процента в Кыргызстане и на 3,7 процента в России.

В целях сдерживания цен кабинетом министров приняты ряд мер:

  1. в пределах выделенной квоты на беспошлинный ввоз, согласно решению Совета ЕЭК, ввезено и переработано 10 тысяч тонн тростникового сахара-сырца, также ввезено 944 тонны сахара;
  2. введен временный запрет на вывоз (экспорт) некоторых сельскохозяйственных товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС, в том числе домашнюю птицу, зерновые, растительные масла, сахарный песок.

Кроме того, введен запрет на вывоз кормов для животных (сено, солома, комбикорм, отруби и зерновые корма), кукурузы, ячменя, овса за пределы территории республики;

  1. - постановлениями кабмина установлена ставка налога на добавленную стоимость в размере 0% по облагаемым поставкам и облагаемому импорту для сахара-песка, растительного масла, сельскохозяйственных животных: лошади, крупный рогатый скот, свиньи, овцы и козы, птицы, по импорту зерна и муки.

Кроме того, постановлением правительства от 3 июня 2019 года утвержден Перечень видов экономической деятельности, осуществляемых предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности (кроме производства подакцизной группы товаров), перерабатывающими отечественное сельскохозяйственное сырье, производящими уплату НДС с уменьшением на 80%;

  1. с 25 мая по 25 августа 2021 года было введено временное госрегулирование цен на сахар и растительное подсолнечное масло с установлением антимонопольным органом максимальной торговой надбавки в размере 10% по северу и 13% по югу республики;
  2. при содействии Минэкономфина с 9 марта до 1 июня 2021 года действовало соглашение между поставщиками и торговыми сетями по поддержанию цен на 4 вида продовольственных товаров: масло подсолнечное (без премиума сегмента) - мука 1 сорта, - сахар-песок, хлеб формовой из муки 1 сорта путем установления минимальных торговых надбавок;
  3. достигнута договоренность с сахарными заводами республики о снижении оптовой цены на сахар с 60 до 57 сомов за килограмм;
  4. поступили 10 тысяч тонн муки в виде гуманитарной помощи с Казахстана;
  5. в рамках проекта "Финансирование сельского хозяйства-9" коммерческие банки, участвующие в данном Проекте, кредитуют заемщиков на льготных условиях хозяйствующих субъектов в сфере животноводства и растениеводства, предприятий пищевой перерабатывающей промышленности. В республиканском бюджете на 2021 год предусмотрены средства в сумме 372,0 млн. сомов на субсидирование процентных ставок коммерческих банков.

Также, Фонду госматрезервов выделено более 318,4 миллионов сомов на закупку сахарного песка и растительного масла. Заключены контракты на поставку 940 тонн подсолнечного масла и 3000 тонн сахарного песка, которые поступили и хранятся на складах.

Выделены денежные средства 1,5 миллиарда сомов на закупку продовольственной пшеницы в Фонд госматрезерв.

Достигнуто трехстороннее соглашение между Минсельхозом, Минэкономфином и с Ассоциацией мукомолов по накоплению минимального резерва по 2 тысячи тонн муки в каждом мелькомбинате (15 предприятий), а также поставки пшеницы в объеме 200 тыссяч тонн из России до конца текущего года.

В целях сдерживания цен на ГСМ:

  1. решением Правительства от 1 марта 2021 введен временный запрет на вывоз (экспорт) из КР за пределы таможенной территории ЕАЭС союза автомобильным и железнодорожным транспортом нефти и нефтепродуктов до насыщения внутреннего рынка или формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС;
  2. проводятся переговоры с Россией о внесении корректировок в индикативные балансы автомобильного бензина и дизельного топлива на 2021 год в сторону их увеличения, а также согласовании объемов беспошлинных поставок на 2022 год.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407530
Теги:
мясо-молочная продукция, цены, продукты
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  