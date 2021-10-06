Какие меры принимает государство для сдерживания роста цен в Кыргызстане

В Кыргызстане потребности внутреннего рынка покрываются в основном за счет импортных поставок, в том числе по ГСМ более чем на 95 процентов, растительного масла почти на 85 процентов, сахара более чем на 24 процента и т.д. Такие данные приводит Министерство экономики и финансов КР, и сообщает о принятых мерах по сдерживанию цен на социально значимые товары и ГСМ.

Сообщается, что рост цен на товары, в основном, обусловлен внешними факторами, таких как последствия введения ограничений, в связи коронавирусной инфекцией, что усложнило логистику импорта товаров в страну и, тем самым, вызвало подорожание импортных продовольственных товаров, общемировая тенденция укрепления курса доллара США, а также рост цен на отдельные виды продовольствия.

Отмечается, что во всех государствах, в том числе и ЕАЭС, наблюдается рост цен на продовольственные товары. Так, согласно статистическим данным Евразийской экономической комиссии (далее – ЕЭК) за 7 месяцев 2021 года растительное масло подорожало на 35,2 процента в Армении, на 22,6 процентов в Беларуси, на 26,05 в Казахстане, на 23,3 процента в Кыргызстане, на 5,4% в России.

Сахар подорожал на 6,4 процента в Армении, на 11,5 процента в Казахстане, на 21,3 в Кыргызстане, на 3,2 процента в России.

Мука подорожала на 1,5 процентов в Армении, на 0,1 процента в Беларуси, на 0,6 процента в Казахстане, на 0,4процента в Кыргызстане, на 3,7 процентов в России.

Хлеб подорожал на 2,1 процента в Армении, на 4,3 процента в Беларуси, на 3,8 процентов в Казахстане, на 4,1 процента в Кыргызстане и на 3,7 процента в России.

В целях сдерживания цен кабинетом министров приняты ряд мер:

в пределах выделенной квоты на беспошлинный ввоз, согласно решению Совета ЕЭК, ввезено и переработано 10 тысяч тонн тростникового сахара-сырца, также ввезено 944 тонны сахара; введен временный запрет на вывоз (экспорт) некоторых сельскохозяйственных товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС, в том числе домашнюю птицу, зерновые, растительные масла, сахарный песок.

Кроме того, введен запрет на вывоз кормов для животных (сено, солома, комбикорм, отруби и зерновые корма), кукурузы, ячменя, овса за пределы территории республики;

- постановлениями кабмина установлена ставка налога на добавленную стоимость в размере 0% по облагаемым поставкам и облагаемому импорту для сахара-песка, растительного масла, сельскохозяйственных животных: лошади, крупный рогатый скот, свиньи, овцы и козы, птицы, по импорту зерна и муки.

Кроме того, постановлением правительства от 3 июня 2019 года утвержден Перечень видов экономической деятельности, осуществляемых предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности (кроме производства подакцизной группы товаров), перерабатывающими отечественное сельскохозяйственное сырье, производящими уплату НДС с уменьшением на 80%;

с 25 мая по 25 августа 2021 года было введено временное госрегулирование цен на сахар и растительное подсолнечное масло с установлением антимонопольным органом максимальной торговой надбавки в размере 10% по северу и 13% по югу республики; при содействии Минэкономфина с 9 марта до 1 июня 2021 года действовало соглашение между поставщиками и торговыми сетями по поддержанию цен на 4 вида продовольственных товаров: масло подсолнечное (без премиума сегмента) - мука 1 сорта, - сахар-песок, хлеб формовой из муки 1 сорта путем установления минимальных торговых надбавок; достигнута договоренность с сахарными заводами республики о снижении оптовой цены на сахар с 60 до 57 сомов за килограмм; поступили 10 тысяч тонн муки в виде гуманитарной помощи с Казахстана; в рамках проекта "Финансирование сельского хозяйства-9" коммерческие банки, участвующие в данном Проекте, кредитуют заемщиков на льготных условиях хозяйствующих субъектов в сфере животноводства и растениеводства, предприятий пищевой перерабатывающей промышленности. В республиканском бюджете на 2021 год предусмотрены средства в сумме 372,0 млн. сомов на субсидирование процентных ставок коммерческих банков.

Также, Фонду госматрезервов выделено более 318,4 миллионов сомов на закупку сахарного песка и растительного масла. Заключены контракты на поставку 940 тонн подсолнечного масла и 3000 тонн сахарного песка, которые поступили и хранятся на складах.

Выделены денежные средства 1,5 миллиарда сомов на закупку продовольственной пшеницы в Фонд госматрезерв.

Достигнуто трехстороннее соглашение между Минсельхозом, Минэкономфином и с Ассоциацией мукомолов по накоплению минимального резерва по 2 тысячи тонн муки в каждом мелькомбинате (15 предприятий), а также поставки пшеницы в объеме 200 тыссяч тонн из России до конца текущего года.

В целях сдерживания цен на ГСМ: