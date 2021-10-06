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В Бишкеке проходит кыргызско-российский женский бизнес-форум

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- Нина Ничипорова
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Конгресс женщин Кыргызстана в партнерстве с посольством России в КР, представительством Россотрудничества в КР, Кыргызско-Российским фондом развития, Торговым представительством России, Торгово-промышленной палатой проводит в Бишкеке крупный кыргызско-российский женский бизнес-форум.

О его значении говорит уже тот факт, что в его работе принимают участие представители администрации президента Кыргызстана, Чрезвычайный и Полномочный посол России в КР Николай Удовиченко, члены российской делегации из разных городов.

"Мы пригласили женщин-предпринимательниц из разных уголков нашей страны и представителей России, чтобы найти новые подходы для дальнейшего развития и сотрудничества. Форум проводится впервые. Мы планируем создать торгово-экономический совет по развитию торгово-экономического сотрудничества между Россией и Кыргызстаном.

Наша задача – рассмотреть не только успешные истории бизнеса, но и представить бизнес-проекты, которые могут внести вклад в развитие экономики. Сегодня кыргызстанки представят свои очень интересные проекты. Например, есть перспективные проекты по туризму в Ошской области, розливу минеральной воды в Нарынской области. Женщины понимают, что в наше время необходимо делать какие-то конкретные шаги для дальнейшего продвижения.

И мы намерены передать эти бизнес-проекты нашим партнерам, которые участвуют в форуме, чтобы они рассмотрели возможность их инвестирования. И, конечно, Конгресс женщин и далее будет укреплять дружеские отношения с женскими организациями России. Что, безусловно, отразится и на двусторонних отношениях наших стран", - сказала президент Конгресса женщин Замира Акбагышева.

Как отметила руководитель Торгово-промышленной палаты из Кемерово, депутат Госдумы предыдущего созыва Татьяна Алексеева, она, будучи депутатом, работала в межпарламентской группе дружбы с Кыргызстаном. "И я планирую и далее развивать связи с Кыргызстаном, с Конгрессом женщин, обмениваться лучшими практиками между предпринимателями. Сотрудничество в экономической сфере очень важно. А женщины, как показывает практика, успешные предпринимательницы. Чаще всего именно они являются главами семейного бизнеса. Но порой им не хватает законодательной инициативы, законов, которые могли бы регламентировать эту сферу. И это тоже наше общее дело, - сказала Татьяна Алексеева. – То есть впереди у нас, возможно, будут и совместные проекты. Что только укрепит историческую дружбу между нашими странами", - добавила она.

"Женские организации играют все большую роль в вопросах, определяющих нашу жизнь. Я не могу не отметить их инициативы в деловых процессах. Союз женщин России и Конгресс женщин Кыргызстана вносят огромный вклад в развитие отношений наших стран", - отметил посол России в КР Николай Удовиченко.

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко и руководитель администрации президента Кыргызстана Суйунбек Касмамбетов прислали в адрес форума свои теплые приветствия. В них говорится, что "нет сферы, где женщины не добивались бы успеха", "и если за дело берутся женщины, то понимаешь, оно в надежных руках", "наши страны богаты на сильных духом женщин, которые с легкостью выполняют работу любой сложности".

Перед участниками форума выступили два известных коллектива центра "Сейтек" – народный образцовый хореографический ансамбль "Улыбка" и народный образцовый ансамбль комузистов "Байчечекей".

В рамках форума проводится выставка прикладного искусства мастериц из разных регионов.


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URL: https://www.vb.kg/407531
Теги:
бизнес, посольство, Россия, форум, предприниматель
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