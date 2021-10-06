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В Китае состоялась 16-я церемония вручения премии ЮНЕСКО имени Конфуция

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- Нина Ничипорова
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Церемония прошла в городе Цюйфу провинции Шаньдун, где родился великий китайский философ. Премия Конфуция в канун его дня рождения вручается за распространение грамотности. Лауреатами премии стали проект "Строительство и развитие" из Мексики, проект из Египта, предлагающий онлайн-курсы для сельских районов, и проект из Кот-д"Ивуара по ликвидации функциональной неграмотности. Премия Конфуция за распространение грамотности была учреждена в 2005 году в знак признания выдающегося вклада отдельных лиц, правительств и неправительственных организаций в распространение образования и ликвидацию неграмотности.

Как сообщили VB.KG в Институте Конфуция при Кыргызском национальном университете, в Кыргызстане также каждый год отмечают день рождения великого древнего философа и мыслителя. В этом году в университетах на факультетах по изучению китайского языка состоялись различные конкурсы, встречи. В нашей стране открыты четыре Института Конфуция и 21 класс Конфуция в средних учебных заведениях, которые предоставляют кыргызской молодежи платформу для изучения Китая. Обе стороны активно изучают возможности сотрудничества в области перевода известных произведений, а также в археологии, в профессиональном образовании и создании культурных центров. То есть дело Конфуция живет.

Конфуций (551-479 до н. э.) - древний мыслитель и философ Китая. Он положил начало школе мысли, известной как конфуцианство. Конфуций первым в Китае открыл частные школы, которые принимали учеников из разных слоев общества.


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URL: https://www.vb.kg/407535
Теги:
Китай, премия, Кыргызстан, проект, ЮНЕСКО
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