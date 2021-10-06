В Казахстане дальнобойщики протестуют против дефицита солярки

В соседнем Казахстане в Актюбинской области дальнобойщики протестуют против дефицита солярки. Об этом сообщают казахстанские СМИ.

Вчера, 5 октября, водители грузовиков в Актюбинской области протестовали против нехватки дизельного топлива. Как сообщила редакция Азаттык. Около полутора десятка человек собрались на стоянке торгового центра "Мега Шыгыс", где потребовали от местных властей сформировать специальную комиссию для проверки автозаправочных станций.

"На запрос "Синоойл" нам продают по 50-100 литров солярки, говоря, что ее не хватает, тогда как владельцам транзитных машин отпускают столько, сколько они попросят. На заправках "КазМунайГаза" продают 200 литров дизтоплива при покупке товаров на 10 тысяч тенге. Был бы это супермаркет с продуктами, но на заправках кроме шоколадок и напитков ничего не продают. Нам не товар нужен, а солярка", - сказал водитель грузовика Максат Зилгарин.

По словам другого участника протестной акции Адильбека Махмутова, на 100 километров нужно не менее 35 литров дизельного топлива. С ограниченными торговыми запасами 50 литров масла грузовики далеко не уедут.

"Дизельное топливо, которое раньше продавалось по 188–190 тенге, сейчас в Актобе стоит 270–280 тенге. В некоторых местах по 250 тенге. Каждый назначает такую цену, какую захочет. Неделю назад акимат пообещал импортировать дизтопливо из России. Но там не сдержали своих обещаний. Ситуация ухудшается с каждым днем", - сказал он.

Напомним, что Казахстан столкнулся с острым дефицитом дизеля, и вопрос поставки его от северных соседей снова актуален. Сообщает другое издание Тенгриньюс.

Как напоминает издание, запрет на импорт дизеля в РК из РФ вводился осенью минувшего года. Ограничение действовало до 1 апреля 2021-го. После запрет был снят, но российское топливо на казахстанских заправках так и не появилось из-за высокой цены.

"Отечественные антимонопольщики пытались сдерживать цены на АЗС, контролируя предприятия, продающие дизель дороже 210 тенге за литр. В итоге связываться с топливом из РФ никто из предпринимателей попросту не хотел", - пишут журналисты.

Ситуация по дизельному топливу на рынке РК сейчас напряженная, что подтверждает и эксперт нефтегазовой отрасли Ерлан Жаукин. По его информации, запасы в регионах продолжают снижаться. Заводы отгружают по 15-16 тысяч тонн в сутки, в то время как с учетом уборки урожая стране нужно ежедневно не менее 17-18 тысяч тонн. Ситуация осложняется невозможностью переноса ремонта Павлодарского НХЗ на весну следующего года. Приостановить работу завод должен с 1 по 25 октября.

Отмечается, что завозить недостающее топливо придется из России. По данным издания, для решения проблемы в западные области республики - ЗКО и Актюбинскую - уже возобновлены поставки дизеля с Орского НПЗ.

"Пока российское горючее отгружают небольшими партиями по контрактам, заключенным в начале сентября, и, соответственно, по сентябрьским ценам. В данное время обсуждается вопрос снятия с 1 октября ограничений по прайсам "на пистолете", чтобы российское топливо стало выгодно продавать. При этом не исключена вероятность, что на фоне нашего дефицита российские производители цены поднимут. Одновременно рассматривается вопрос продления еще на полгода запрета вывоза дизельного топлива за территорию РК", - анализирует ситуацию издание.