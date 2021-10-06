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Германский и американский ученые объявлены лауреатами "Нобелевки" по химии

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- Александр Тузов
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Нобелевская неделя продолжается: вслед за лауреатами Нобелевской премии по медицине (4 октября, https://www.vb.kg/doc/407423_nachalas_nedelia_prisyjdeniia_nobelevskih_premiy._komy_yje_povezlo.html) и физике (5 октября, https://www.vb.kg/doc/407500_nobelevskih_premiy_po_fizike_ydostoeny_ychenye_v_vozraste_90_89_i_73_let.html) сегодня, 6 октября, официально объявлены (https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2021/summary/) лауреаты Нобелевской премии по химии.

Этой награды удостоились германский исследователь Бенджамин Лист и американский ученый Дэвид Макмиллан за успешное изучение ассиметрического органокатализа, который считается высокоэффективным и экологически чистым. Лист и Маукмиллан получат по золотой медали, плюс каждому причитается 5 миллионов шведских крон, то есть более чем по полмиллиона долларов по текущему курсу.

Долгое время считалось, что есть всего два типа катализаторов - металлы и энзимы. Лист и Макмиллан независимо друг от друга открыли третью разновидность этого процесса - ассиметрический органокатализ. В его основе - воздействие малых органических молекул.

Работы Листа и Макмиллана довольно давние, уже прошли, что называется, проверку временем. Элемент новизны в них на сегодня невелик.

Однако, как пояснил VB.KG член-корреспондент Национальной академии наук КР Павел Панков, такова обычная практика Нобелевского комитета: его премиями могут быть отмечены сколь угодно давние работы. Единственное условие – чтобы автор открытия был жив на момент присуждения Нобелевской премии. Посмертно она не присуждается.

Остальные лауреаты "Нобелевки" 2021 года станут известны в ближайшие дни. По литературе - 7 октября, Нобелевской премии мира – 8 октября, по экономике – 11 октября.


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URL: https://www.vb.kg/407540
Теги:
Германия, наука, премия, США
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