По следам серого варана: состоялась экспедиция в Западный Тянь-Шань

ПРООН и Госкомитет по экологии и климату организовали научно-исследовательскую экспедицию в Западный Тянь-Шань для изучения ареала обитания серого варана, занесенного в Красную книгу Кыргызстана.

Серый варан – одна из крупнейших ящериц на территории Центральной Азии. Из-за резкого сокращения его популяции он был занесен в Красную книгу еще в 1985 году. Несмотря на особый охранный статус, серый варан все еще находится на грани исчезновения. Ареал рептилии включает Иран, Афганистан и страны Центральной Азии.

Согласно Красной книге страны, в Кыргызстане в прошлом серый варан был отмечен в ряде урочищ почти по всей предгорной зоне Приферганья, а еще раньше – в Чуйской и Таласской долинах. Однако, в последнее время область обитания сильно сократилась, ограничившись южными регионами страны. Долгое время в академической среде считали, что ареал обитания серого варана настолько сузился, что их можно обнаружить только в Баткенской области.

На сегодняшний день, известны факты об обнаружении отдельных особей краснокнижного варана на территории Джалал-Абадской области. Для более детального изучения и определения границ нынешнего ареала его обитания на территории Западного Тянь-Шаня, проект ПРООН/ГЭФ поддержал научно-исследовательскую экспедицию в составе специалистов из департамента сохранения биоразнообразия и ООПТ Госкомитета по экологии и климату КР и ПРООН в Аксыйский и Ноокенский районы Джалал-Абадской области.

С помощью визуального мониторинга и установки фотоловушек, специалисты собрали подробные данные для дальнейшего изучения серых варанов. По словам главного специалиста департамента сохранения биоразнообразия и ООПТ Азата Осмонова, "в местах, где предполагалось нахождение животного, местность осматривали более тщательно".

"Большую помощь в выявлении мест обитания краснокнижных рептилий оказали местные жители. В результате, в ходе мониторинговых работ визуально были учтены 8 особей, которым сразу же удалось скрыться в своих норах. Однако, мы смогли заснять их на камеру. Общая протяженность учетного маршрута составила примерно 20-30 км. Места, где были замечены вараны, мы фиксировали на карте с помощью GPS-навигатора. Таким образом, мы очертили примерный ареал обитания серых варанов по двум районам Джалал-Абадской области", - сказал Азат Осмонов.

В ходе экспедиции команда специалистов встретилась с жителями близлежащих сел и провела разъяснительную работу, сообщив об особом статусе исчезающего эндемика и необходимости сохранения этого уникального вида фауны в регионе.

"По словам местных жителей, численность серого варана за последние 20 лет сократилась почти вдвое, и это несмотря на то, что он является краснокнижным вот уже больше 35 лет. В результате экспедиции мы выяснили, что основным лимитирующим фактором на самом деле является браконьерство. Известны случаи незаконной ловли и продажи редких рептилий из-за якобы целебного мяса и жира. Бывали случаи, когда местные жители получали заказы даже из зарубежных стран. Как утверждают сельчане, многие готовы прибегнуть к нарушению природоохранного законодательства даже будучи зная о краснокнижном статусе варанов и крупных штрафах за незаконный их отлов", - сказал полевой специалист проекта ПРООН/ГЭФ Таалайбек Аманов.

В соответствии с постановлением правительства за незаконную добычу (отстрел, отлов) серого варана предусмотрен штраф в размере 25 тысяч сомов.

Результаты полевого исследования указывают на целесообразность организации зоологического заказника, так как на данной территории кроме серого варана были обнаружены также и пресмыкающиеся виды животных – черепахи, ящерицы, манул и перевязка. Последние два вида включены в Красную книгу КР. Создание заказника помогло бы сохранить и в дальнейшем приумножить эндемичную фауну Западного Тянь-Шаня.

ПРООН и Госкомитет по экологии и климату реализуют проект по сохранению глобально значимого биоразнообразия Западного Тянь-Шаня, основная цель которого – сохранение уникальных природных комплексов и биоразнообразия, содействие охране редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животного и растительного мира. Проект финансируется Глобальным экологическим фондом (ГЭФ).

По данным Красной книги, серый варан относится к разрозненным популяциям сокращающегося в численности южно-туранского подвида южного западно-палеарктического вида.

Длина крупных особей серого варана может достигать полутора метров (90 сантиметров из них приходятся на хвост), а масса - 3-3,5 килограмма. В качестве убежищ использует норы грызунов, птиц, черепах, которые расширяет, копает также и собственные норы до 3 метров в длину. Активен в апреле-октябре, в дневное время. Питается практически всеми животными, которых в состоянии схватить (грызуны, ящерицы, птицы, черепахи, змеи и их яйца, насекомые, сольпуги и др.), а токсичная слюна помогает обездвижить крупную добычу. В 30-40-х годах кожа серого варана использовалась в промышленности. Это привело к резкому сокращению их численности, а в некоторых местах - к их полному исчезновению.

На территории Западного Тянь-Шаня обитают находящиеся на грани исчезновения 27 видов животных и произрастают 54 краснокнижных вида растений.