Нацэнергохолдинг разъяснил про импорт электроэнергии из Таджикистана

Национальный энергохолдинг в связи с дефицитом водных ресурсов в Токтогульском водохранилище прорабатывает вопросы осуществления поставок электрической энергии в Кыргызстан со всеми странами Объединенной энергетической системы Центральной Азии, сообщает пресс-служба холдинга.

"Существующая энергосистема региона позволяет проводить взаимные поставки электроэнергии в оперативном порядке для рационального использования ресурсов. В этой связи в начале октября с энергосистемы Таджикистана осуществлен переток электроэнергии. Данный объем электрической энергии позволит покрыть превышение лимитов в Баткенской и части Ошской областях", - говорится в сообщении.

Указанный переток электрической энергии может рассматриваться как импорт или внеплановой переток согласно договоренностям и нормативно-правовым актам, действующим в рамках Объединенной энергетической системы Центральной Азии.