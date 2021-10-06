Погода
$ 84.66 - 84.90
€ 97.70 - 99.00

Нацэнергохолдинг разъяснил про импорт электроэнергии из Таджикистана

168  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Национальный энергохолдинг в связи с дефицитом водных ресурсов в Токтогульском водохранилище прорабатывает вопросы осуществления поставок электрической энергии в Кыргызстан со всеми странами Объединенной энергетической системы Центральной Азии, сообщает пресс-служба холдинга.

"Существующая энергосистема региона позволяет проводить взаимные поставки электроэнергии в оперативном порядке для рационального использования ресурсов. В этой связи в начале октября с энергосистемы Таджикистана осуществлен переток электроэнергии. Данный объем электрической энергии позволит покрыть превышение лимитов в Баткенской и части Ошской областях", - говорится в сообщении.

Указанный переток электрической энергии может рассматриваться как импорт или внеплановой переток согласно договоренностям и нормативно-правовым актам, действующим в рамках Объединенной энергетической системы Центральной Азии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407551
Теги:
отключение электроэнергии, Таджикистан, энергетика, Нацэнергохолдинг
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  