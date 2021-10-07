Погода
$ 84.70 - 84.91
€ 97.70 - 99.00

Артист Владимир Машков отказался от думского мандата "Единой России"

83  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Центризбирком России на заседании в среду планирует передать депутатский мандат актера Владимира Машкова ("Единая Россия") директору Государственного музея А. С. Пушкина Евгению Богатыреву. Об этом говорится в постановлении ЦИК, которое планируется принять на заседании.

Отмечается, что мандат передается от худрука Московского театра Олега Табакова, актера Владимира Машкова - региональная группа номер 38 (Москва), который отказался от места в Думе. ЦИК на заседании в понедельник передал актеру думский мандат, который достался ему от директора Государственного театра наций Марии Ревякиной.

Кроме того, от мандатов единороссов отказались избранные депутаты Кузьма Алдаров и Сергей Грачев. Их мандаты получат кандидаты из партийного списка Мария Василькова и Владимир Ильиных.

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли в РФ с 17 по 19 сентября. Всего с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13, "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста - по одному мандату, пять мандатов получили самовыдвиженцы.

Источник: ТАСС


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407554
Теги:
выборы, кино, Россия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  