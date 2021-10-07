Военные Кыргызстана отправятся на учение ОДКБ в Таджикистане

Более 400 военнослужащих подразделений вооруженных сил Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана примут участие в специальном учении сил и средств разведки ОДКБ "Поиск – 2021". Оно пройдет в конце октября в Таджикистане, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа РФ.

В рамках учения будут отработаны совместные действия воинских контингентов стран-партнеров по локализации приграничного вооруженного конфликта. А также - управление силами и средствами разведки в ходе блокирования и уничтожения незаконных вооруженных формирований.

Место проведения учения станет полигон "Харб-Майдон" в Хатлонской области Таджикистана. Основу российского контингента на учении составят военнослужащие разведывательных подразделений ЦВО, всего - около 200 человек.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявил, что в октябре на территории Таджикистана, вблизи границы с Афганистаном, пройдут три совместных учения с воинскими контингентами государств-членов ОДКБ: "Взаимодействие", "Поиск" и "Эшелон". На них будет привлечено более 2,7 тысяч военнослужащих и свыше 500 единиц техники.