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НЭСК обеспокоен: Кыргызстан превышает лимиты по электропотреблению

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане по всей республике наблюдается повышение потребления электроэнергии. ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" призывает граждан к энергосбережению.

Как сообщает пресс-служба НЭСК, за 5 октября 2021 года суточное потребление электроэнергии по республике составило 39 миллионов 908 тыс. кВт.ч., при лимите 32 миллиона 476 тыс. кВт.ч., установленного постановлением правительства КР №191 от 30.09.2021 года "О ходе подготовки отраслей экономики и населения КР к осенне-зимнему периоду 2021/2022 года".

По оперативным данным за сентябрь потребление электроэнергии по республике составило 890 миллионов 374 тысяч кВт.ч. В 2020 году за аналогичный период потребление составило 856 миллионов 023 тысяч кВт.ч. Как видно, показатели потребления электроэнергии за сентябрь текущего года больше на 34 миллиона 351 тыс. кВт.ч, чем в прошлом году.

"Учитывая сложившуюся ситуацию с накоплением воды в Токтогульском водохранилище ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" обращается с просьбой к населению и другим потребителям об экономном использовании электроэнергии. Также призываем всех граждан не включать без необходимости дополнительные электроприборы и освещение", -отметил генеральный директор ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" Жолдошбек Ачикеев.


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URL: https://www.vb.kg/407564
Теги:
НЭСК, Северэлектро, отключение электроэнергии, Кыргызстан, потребление электроэнергии
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