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В Жалал-Абаде прошло обучение журналистов и блогеров

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Представителям средств массовой инфориации и блогерам Жалал-Абадской области рассказали об особенностях выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, которые назначены на 28 ноября 2021 года. Обучение было организовано Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики совместно с Представительством Международного фонда избирательных систем (IFES) при поддержке USAID. Об этом сообщает информационный отдел ЦИК КР.

Участники получили знания по основным этапами организации и проведения выборов в ЖК КР, о правила информирования граждан о ходе избирательного процесса и правилах предвыборной агитации.

Об изменениях, внесенных в конституционный Закон "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кырызской Республики", участников информировал член ЦИК КР Кайрат Маматов. Было сказано, что не допускается проведение агитационных мероприятий, раздача агитационных материалов внутри и вблизи (менее чем за 100 метров) от культовых зданий, сооружений и относящихся к ним территорий, объектов с опасными и вредными производствами, электростанций, железных дорог, нефтепроводов и от линий высоковольтной электропередачи, объектов пенитенциарной системы, государственных и муниципальных организаций здравоохранения, детских дошкольных учреждений, дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций. Не допускается отображение и иное использование в агитационных материалах частей и элементов информации (изображений), содержащих прямые и косвенные заимствования или ссылки на религиозную тематику.

Запрещается проведения концертов и театрализованных представлений на стадионах и улицах населенных пунктов, а также спортивных мероприятий. Также запрещено привлекать работников учреждений и организаций, финансируемых из республиканского и местного бюджетов, работников территориального общественного самоуправления для осуществления деятельности, способствующей выдвижению и (или) избранию кандидата, проводить сбор подписей, предвыборную агитацию работниками территориального общественного самоуправления, это является злоупотреблением административным ресурсом. Кроме того, работникам территориального общественного самоуправления запрещается проводить агитацию, выпускать и распространять любые агитационные материалы.

Медиа эксперт Авланбек Джумабаев рассказал о задачах Рабочей группы по информирванию и агитации ЦИК КР, отметив, что Рабочая группа оказывает консультативную и методическую помощь редакциям средств массовой информации, интернет-изданий, медиа-организациям, участвующим в предвыборной организации, по вопросам информирования, порядку и условиям ведения предвыборной агитации. Он отметил, информационные ресурсы ЦИК КР позволяют оперативно получать любую информацию.

"Все наши новости и информацию по выборному процессу можно читать в Телеграм-канале Шайлоо-2021 https://t.me/Shailoo2020TsikKR", - сказал он.

Тренеры, члены Рабочей группы ЦИК КР по информированию и агитации, - замруководителя Независимого союза журналистов Кыргызстана Семетей Аманбеков и редактор сайта Politmer.kg Наргиза Нанакеева обучили присутствавших инстументам фактчекинга, мониторинга информации в ходе выборного процесса, выделения дезинформации и фейков. Были организованы мини кейсы по языку вражды.


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URL: https://www.vb.kg/407567
Теги:
выборы, Джалал-Абадская область, социальные сети, СМИ
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