Афганское сопротивление призвало Эмомали Рахмона проявить инициативу

Cилы сопротивления в Афганистане готовы к переговорам с представителями движения "Талибан" и считают, что Таджикистан стал бы подходящей площадкой для такого диалога. Об этом заявил ТАСС председатель поддерживающей афганское сопротивление Партии национального конгресса Афганистана Абдул Латиф Педрам.

"Силы сопротивления никогда не исключали переговоров с талибами, и Таджикистан мог бы стать хорошей площадкой для этого", - сказал политик.

Педрам заявил, что афганское сопротивление ждет от Таджикистана политической, гуманитарной и духовной поддержки. "Таджикистан находится в центре внимания афганского народа. Таджикистан уже не в стороне. Таджикистан должен быть в авангарде и принимать важные решения как ближайший сосед", - считает политик. Он выразил мнение, что Душанбе может сыграть решающую роль в достижении мира и стабильности, если проявит инициативу. "Роль Таджикистана в достижении мира и стабильности возможна. Таджикистан может пойти еще дальше, если проявит инициативу", - сказал Педрам.

Отвечая на вопрос о том, с какими странами силы сопротивления ведут диалог о возможной помощи, Педрам указал на необходимость соответствующих контактов с США, Китаем, Россией, Ираном и Пакистаном. По его словам, сопротивление нуждается в поддержке международного сообщества, но "не намерено сидеть сложа руки" в ее отсутствие. "Мы выполняем свой патриотический долг. В конечном счете именно афганский народ должен принять какое-то решение, как ему быть с талибами", - сказал Педрам.

17 сентября президент Таджикистана Эмомали Рахмон договорился с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом содействовать проведению в Душанбе переговоров между движением "Талибан" и таджиками Афганистана. По итогам переговоров Рахмон подчеркнул, что одной из важнейших задач является скорейшее прекращение конфликта и напряженности в афганской провинции Панджшер, объявление прекращения огня и открытие дорог для оказания гуманитарной помощи населению этого региона.

Педрам также сообщил, что партизанская война сил сопротивления в Афганистане с движением "Талибан" продолжается в долинах северной провинции Панджшер, а также в районах соседней провинции Баглан.

Он утверждает, что ополченцы контролируют горные долины и возвышенности по обе стороны от главной дороги через Панджшерское ущелье. "Главная дорога находится в руках талибов. Горные долины по обе стороны и вершины этой долины находятся под контролем сил сопротивления. Партизанская война продолжается в долинах Панджшера, а также в районах Андараб и Марболат провинции Баглан", - сказал Педрам. По его словам, в большинстве афганских провинций есть неподконтрольные талибам районы. "Талибан" не контролирует всю территорию Афганистана", - утверждает политик.

Основные цели сил сопротивления остаются прежними - "добиться независимого, открытого для всех национального правительства", добавил Педрам.