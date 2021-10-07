В оперативном штабе обсудили ход вакцинации от COVID-19

В Баткенской области КР под председательством заместителя председателя кабинета министров КР Жылдыз Бакашовой состоялось заседание Республиканского оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе кабмина.

Отмечается, что в ходе встречи были обсуждены вопросы эпидемиологической ситуации, подготовки образовательных учреждений Баткенской области к проведению вакцинации и хода проведения кампании по вакцинации населения в республике. Мэры городов и акимы районов области отчитались по каждому участку.

По оперативным данным, на сегодняшний день целевая группа для вакцинации от COVID-19 по Баткенской области составляет 185 тысяч 695 человек, из них первой дозой вакцинировано 40% населения, в том числе полный курс иммунизации прошли 27 % населения (первая и вторая доза).

Жылдыз Бакашова отметила низкий темп вакцинации населения в ряде областей. Так, самые низкие показатели отмечаются в городе Бишкек (20%), в Чуйской области (19%), по Баткенской области – в городах Баткен (19%) и Сулюкта (20%).

По итогам совещания Министерству здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики поручено усилить работу по проведению кампании по вакцинации, полномочным представителям президента Кыргызской Республики в областях, мэрам городов Бишкек и Ош взять этот вопрос под личный контроль. Также в целях своевременного обеспечения населения необходимыми медицинскими услугами на амбулаторном и стационарном уровнях усилить на постоянной основе проведение мониторинга эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

Кроме того, МЗСР КР поручено держать на контроле наличие необходимого запаса лекарственных средств, медицинских изделий, средств индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусной инфекцией в аптеках и организациях здравоохранения. Минздраву также поручено направить вахтовым методом медицинских работников различного профиля в те организации здравоохранения, где наблюдается дефицит кадров.

Жылдыз Бакашова подчеркнула особую важность вакцинации среди профессорско-преподавательского состава, а также учащихся старше 18 лет. В связи с этим Министерству образования и науки КР, полномочному представительству президента в Баткенской области поручено провести необходимую разъяснительную работу в вузах, СПУЗах, школьных и дошкольных образовательных учреждениях области.