"Возможно, в Кыргызстане начинается четвертая волна COVID-19"

Наблюдается рост количества выявленных случаев COVID-19. Это, возможно, говорит о том, что уже начинается четвертая волна. Об этом на брифинге в Доме правительства сообщила начальник центра лабораторных испытаний Департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Айгуль Джумаканова.

По ее словам, ежегодно в стране в ноябре-декабре наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. "Есть прогнозы, что это может совпасть с четвертой волной коронавирусной инфекции. Призываю граждан соблюдать меры безопасности и отказаться от участия в массовых мероприятиях", - сказала она.

Также она призвала население пройти вакцинацию против COVID-19.