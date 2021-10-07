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"Возможно, в Кыргызстане начинается четвертая волна COVID-19"

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- Нина Ничипорова
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Наблюдается рост количества выявленных случаев COVID-19. Это, возможно, говорит о том, что уже начинается четвертая волна. Об этом на брифинге в Доме правительства сообщила начальник центра лабораторных испытаний Департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Айгуль Джумаканова.

По ее словам, ежегодно в стране в ноябре-декабре наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. "Есть прогнозы, что это может совпасть с четвертой волной коронавирусной инфекции. Призываю граждан соблюдать меры безопасности и отказаться от участия в массовых мероприятиях", - сказала она.

Также она призвала население пройти вакцинацию против COVID-19.


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URL: https://www.vb.kg/407572
Теги:
Госсанэпиднадзор, коронавирус
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