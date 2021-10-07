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Мэр Бишкека: в течение двух-трех дней город будет обеспечен теплом

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- Сергей Швец
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Подача отопления столичным абонентам осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщил градоначальник Айбек Джунушалиев.

- В текущем году на заседании городского штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду было принято решение включить отопление раньше в связи с погодными условиями, - отметил мэр Бишкека. – К тому же к тому моменту мы уже были готовы к холодам.

Так, по словам градоначальника, проведен текущий ремонт на 66 котельных. Из них 23 работают на газе, 21 на угле, 11 на электричестве, остальные комбинированного типа.

- Есть небольшие задержки, которые связаны исключительно с техническими моментами. Например, где-то еще не сбросили воздух в системе, или некоторые ТСЖ не завершили ремонт или замену коммуникаций. В целом же, все идет по графику, - отметил мэр.

На данный момент обеспечено теплом 55 процентов больниц, 80 процентов детских садов и 70 процентов школ. Но цифры меняются ежечасно. В течение двух-трех дней, по словам Айбека Джунушалиева, город будет полностью обеспечен теплом.


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URL: https://www.vb.kg/407574
Теги:
мэр, отопление, Айбек Джунушалиев
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