Ученые Британии рассказали про необычный симптом COVID

Воспаление, похожее внешне на обморожение пальцев рук и ног, может быть симптомом заболевания COVID-19. Об этом рассказали британские ученые в среду, 6 октября.

Эпидемиологию и клинические особенности похожих на обморожение повреждений тщательно изучили и опубликовали в журнале British Journal of Dermatology, сообщает телеканал Би-би-си.

Один из авторов работы, доктор Чарльз Кассиус, отметил, что это исследование позволяет по-новому взглянуть на ситуацию.

Всего в исследовании приняли участие 50 человек с "коронавирусными пальцами" и 13 - с похожими симптомами, проявившимися еще до пандемии. Выяснилось, что в обоих случаях организмом вырабатывалось высокое количество определенных аутоантител - они атаковали по ошибке не только вирус, но также клетки и ткани человеческого тела. Еще к появлению подобного воспаления может привести белковая молекула интерферон первого типа, защищающая от вирусов.

Обычно такое воспаление встречается у подростков и детей, оно безболезненно и проходит само, без медицинского вмешательства. Проявляется симптом чаще всего через 1–4 недели после заражения. Из-за него пальцы на руках и ногах могут опухнуть или изменить цвет, а длиться это может несколько месяцев.

28 сентября британские ученые объяснили, почему часть населения планеты может оказаться невосприимчивой к COVID-19. Все дело в особенностях генетики таких людей, а именно в наличии мутации гена OAS1 в организме.

Источник: Известия