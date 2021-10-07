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Джунушалиев: Коммунальные службы готовы к снегопадам – техника и соль есть

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- Сергей Швец
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Муниципальное предприятие "Тазалык" подготовилось к холодам. Об этом на пресс-конференции журналистам сообщил столичный градоначальник Айбек Джунушалиев.

- В настоящий момент у муниципального предприятия имеется 40 единиц специальной техники, - говорит мэр. – Из них 26 снегоуборочных машин, а также трактора и прочее. Кроме того, уже заготовлены инертные материалы в виде технической соли. Так при потребности 6,5 тысячи тонн на складах хранится 3 тысячи. И поставки продолжаются.

По словам Айбека Джунушалиева такого скромного количества автотранспортных средств, участвующих в уборке города, достаточно. Правда, есть несколько моментов. Во-первых, техника работает по 17-18 часов в сутки. Во-вторых, некоторые ее единицы довольно старые.

- Есть у нас и небольшие машины, которые занимаются уборкой тротуаров, - дополнил первый вице-мэр Максат Сазыкулов. – Другое дело, что они могут работать только на ровных тротуарах, поэтому горожане видят их не во всех районах. В этой связи на будущий год предусмотрен значительный объем ремонта пешеходных дорожек в столице.

При этом чиновники признают, что парк "Тазалыка" не мешало бы расширить и обновить. Но пока свободных денег для этого нет. Поэтому работают с тем, что есть в наличии.


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URL: https://www.vb.kg/407579
Теги:
мэрия, Тазалык, снегопад, Бишкек, Айбек Джунушалиев
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